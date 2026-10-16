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Кабинетът пак вдига минималните и максималните осигуровки

Правителството се кани да ореже повече разходи от ТЕЛК, отколкото от силовите ведомства

Днес, 10:56
Първият бюджетен план на правителството вече събира критики, че не съдържа никакви реформи.
Pixabay
Първият бюджетен план на правителството вече събира критики, че не съдържа никакви реформи.

Бюджет 2027 ще събере с над 10% повече от осигуровки на работещите и работодателите. Осигуровките се запазват като процент, но е планирано ново увеличение на максималния осигурителен доход и на минималните осигурителни прагове. Това се вижда в първия бюджетен план, който България изпрати на ЕК като част от еврозоната. В него са заявени само мъгляви заявки за реформи, от които изобщо не е ясно дали ще има ефект.

Максималният осигурителен доход става 2400 евро от 1 януари. Той е 2300 евро от 1 август тази година. От новото увеличение бюджетът ще събере 265,1 млн. евро повече от осигуровки. След първото сериозно увеличение на минималните осигурителни прагове от много години насам, сега предстои второ. И оттам бюджетът очаква ефект от 196,7 млн. евро, като тук влиза и повишението на минималния осигурителен доход. Минималните прагове са нивото, под което не могат да слизат осигуровките, независимо от възнаграждението. Те са диференцирани по икономически дейности и позиции и години стояха на нивото на минималната заплата с кратки периоди, в които даже бяха под нея. Това лято бе направено повсеместно увеличение, като то беше доста произволно за някои дейности и позиции и надхвърли 20%.

Като се вземат предвид тези ефекти, ръстът на приходите от социални осигуровки ще възлиза на 1,219 млрд. евро или 10,4%, пише в бюджетния план. Срещу това не се залагат никакви реформи. Има обещания за увеличение на някои компенсации и обезщетението за втората година на майчинството, но при най-дългия отпуск за отглеждане на дете в ЕС, това се счита от експертите за доста спорна мярка. Очакваното увеличение на пенсиите по швейцарското правило е с около 8% от 1 юли.

В последните дни управляващите упорито хвърлят общи приказки за реформа в ТЕЛК. Тя е включена и в бюджетния план, но формулировката не вдъхва доверие, че ще се направи нещо съществено. Само е записано, че предстои "оптимизация и подобряване на контрола на разходите". От това кабинетът очаква 228,7 млн. евро икономия, т.е. толкова по-малко ще постъпят при хората с ТЕЛК. Дали ще се стигне до такова намаление на главоломно растящите разходи обаче не е сигурно.

На фона на планираното намаление на разходите за ТЕЛК намеренията за оптимизация в силовия сектор ще имат по-слаб бюджетен ефект. От оптимизиране на персонала в силовите първостепенни разпоредители с бюджет се очаква 200,5 млн. евро намаление на разходите.

Нищо оптимистично не се задава като цяло на пазара на труда. Прогнозите са сравнително мрачни, но и по този въпрос правителството няма идеи за стимули и реформи. Растежът на заетостта през 2027 г. ще бъде едва 0,2%, а коефициентът на безработица ще се запази на тазгодишното ниво – 3,4%. Все по-ограничени са възможностите за преход от безработица към заетост и основното допускане е, че увеличаването на заетостта ще се случва преимуществено чрез привличане на част от неактивните лица обратно в работната сила или чрез привличането на работна сила от други държави, пише в плана. Няма обаче и дума как ще се привличат неактивните лица, които са дългосрочно в позиция да не учат и да не работят, и това е хроничен проблем, който не помръдва с години.

В плана пише, че растежът на минималната заплата ще се забави. Това ще е така дори да се стигне до по-висок размер на минималната заплата от официално обявения проект за 660 евро, защото по старата формула най-ниското възнаграждение щеше да е 690 евро. Заедно с очаквано забавяне при инфлацията, това ще доведе до забавяне и на растежа на компенсацията на един нает до 6,2% през 2027 г. Темпът на нарастване на производителността на труда от около 2,3% ще остане близък до този от 2026 г., гласят други прогнози в плана.

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