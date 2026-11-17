За скандална промяна в проектобюджета за 2027 г., внесен от правителството в Народното събрание, в сравнение с варианта, който Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане, алармираха от "Демократична България".

Оказва се че, максималната сума, която МРРБ може да поеме като ангажименти за разходи за пътни проекти догодина, без много шум е завишена с 1 млрд. евро. На свой ред министърът на регионалното развитие Иван Шишков нахока опозицията, че се държи недостойно и се възползва от депутатския си статут, за да прави манипулативни внушения.

За проблема с МРРБ съобщи Мартин Димитров от ДБ първо във "Фейсбук", а след това и пред журналисти в парламента. Той уточни, че това не са пари, които непременно ще бъдат похарчени през 2027 г., но се развързват ръцете на МРРБ да сключи допълнителни договори за 1 милиард евро, които ще трябва да се плащат през следващите години.

"Между публикуването на проектобюджета за 2027 г. и внасянето му в Народното събрание тихомълком се е появил още 1 милиард евро! Без ясна публична обосновка лимитът за нови разходни ангажименти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е увеличен от 1,51 млрд. на 2,51 млрд. евро. Увеличение с цели 66% само за няколко дни!", алармира Мартин Димитров.

Пред журналисти в парламента Димитров иронизира управляващите, че харчат "като луд с картечница", както и че "това е най-скандалният празен чек".

Освен това депутатът от ДБ каза, че ще има промени при правилата за общинската инвестиционна програма, като удължават срокове и се променят условията за допустимост на проектите. В същото време годишният таван за плащания към общините остава 600 млн. евро. Според него при огромни бюджетни дефицити и растящ държавен дълг правителството си отваря възможност да поема още милиард евро бъдещи задължения без всякакви мотиви.

Критични коментари за бюджета на "Прогресивна България" отправиха и от ГЕРБ. Те го окачествиха като "самоцелна и безсмислена числова комбинация, която разпределя нашите ресурси“.

Бившият финансов министър Владислав Горанов припомни забележката от международната агенция "Стандарт енд Пуърс", че свиването на бюджетния дефицит се извършва с твърде бавни темпове. Горанов определи бюджета като "сметка, която финансира харчовете, без да е инструмент за каквато и да било политика" и не дава решение нито за инфлацията, нито за дефицита по текущата сметка на платежния баланс.

Отговор

Отговорът на министър Шишков не закъсня. Той каза, че в бюджета за 2027 г. са заложени значителни средства за проектиране на големи инфраструктурни обекти. "Нали виждате колко бързо напълнихме чека, този чек имаме да го пълним с много обекти. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро“, каза министърът, като добави, че в България започва да се строи всичко това, което с годините не е било построено.

По думите му, за част от новите обекти ще се търсят възможности за публично-частно партньорство, тъй като необходимите инвестиции надхвърлят средствата, които държавата може да осигури самостоятелно. Министърът поиска да се прави разграничение между проектите, които могат да бъдат реализирани с такова партньорство, и обектите, които трябва да останат пряко финансирани от държавата. Като пример за втория тип посочи Софийския околовръстен път, за който не очаква концесионен модел с плащане за преминаване. Той настоя, че въпросът не е дали се предоставят средства без определена цел, а дали заложената финансова рамка ще бъде достатъчна за необходимите инфраструктурни проекти.