Спортът в България за първи път ще разполага с над €100 млн.

За първи път от създаването на ведомството през 2002 г. бюджетът на министерството на младежта и спорта ще надхвърли 100 млн. евро (или 200 млн. лева). Това предвижда проектозаконът за държавния бюджет през 2027 г., представен в края на миналата седмица от правителството на Румен Радев.

В него за ММС е записана сумата от 107 032 900 евро, която е безпрецедентно висока в историята на спортното министерство. Досега най-големият бюджет, с който ведомството е разполагало, беше 179 469 800 лв. (равностойни на 91,8 млн. евро) през 2025 г. В проектобюджета за настоящата година беше заложено младежта и спорта да получат 96,7 млн. евро, но след куп орязвания в закона за 2026 г. в крайна сметка бяха одобрени 89,7 млн. евро. Което, макар и минимално, всъщност представляваше намаление спрямо предходната година.

Сега планираното увеличение за догодина е с близо 1/5 - цели 17,3 млн. евро повече, или скок от 19,3%. Ръст се наблюдава по четири от шестте бюджетни програми на ММС, а по две има намаляване на разходите, но практически нищожни.

С най-голямо повишаване на бюджета е политиката в областта на "привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти". През 2026 г. за тази дейност бяха разписани 5,64 млн. евро, а за 2027 г. сумата нараства на 8,36 млн. евро - с почти 50% повече. Вчера депутатите от парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта попитаха министър Енчо Керязов защо е това увеличение и той отговори, че парите ще са предимно за довършване на вече започната работа по спортни обекти.

Младежките дейности пък ще бъдат финансирани с над 1/3 допълнителни средства - 5,85 млн. евро в сравнение с 4,29 млн. евро тази година. Така се запазва тенденцията за засилващо се подпомагане на втория основен ресор на спортното министерство, след като и през 2026 г. парите за младежта нараснаха с 30% - спрямо 3,28 млн. евро (6,43 млн. лв.) през 2025 г.

Спортът за високи постижения е перото с третия най-голям ръст за 2027 г. - от 58,4 млн. евро на 69,8 млн. евро, което е близо 20% увеличение. За сравнение, през настоящата година парите за елитните спортисти нараснаха само с 2% спрямо отпуснатите 57,3 млн. евро (112 млн. лв.) през 2025 г.

Повишение има и в политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време - с 9% от 18,8 млн. на 20,5 млн. евро. Ръст в аналогичен размер всъщност беше предвиден в първоначалния вариант на бюджета за 2026 г., но именно тази програма пострада най-силно от прекрояванията на план-сметката и през настоящата година тя получи само 312 000 евро повече в сравнение с отпуснатите 18,5 млн. (36,1 млн. лв.) през 2025 г.

Както стана дума, съкращаването на разходи в ММС е като цяло незначително. По-съществената част от него е в областта на "усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта" - тук средствата са намалени от 373 300 на 347 600 евро, или минус 6,9%.

А декларираните от кабинета "Радев" намерения за мащабно свиване на държавната администрация явно са заобиколили отдалеч Спортната палата. За обезпечаване на чиновническата работа във ведомството на Енчо Керязов през 2027 г. са предвидени 2 183 700 евро - с точно 8900 (осем хиляди и деветстотин) евро по-малко от разпоредените 2 192 600 евро за фонд работна заплата тази година. Разликата е 0,4% в полза на данъкоплатеца.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ММС ЗА 2027 г.