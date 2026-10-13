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Тотото ще спонсорира БОК за ЛА 2028

Договорът за сътрудничество е за 2,5 години, но без ясни финансови параметри

Днес, 13:12
Председателят на БОК Весела Лечева благодари на спортния министър Енчо Керязов (вляво) и изп. директор на тотото Тервел Пенков (вдясно) за сключения договор за сътрудничество.
ММС
Председателят на БОК Весела Лечева благодари на спортния министър Енчо Керязов (вляво) и изп. директор на тотото Тервел Пенков (вдясно) за сключения договор за сътрудничество.

Българският олимпийски комитет (БОК) и Българският спортен тотализатор (БСТ) подписаха договор за сътрудничество, по силата на който държавният хазартен оператор ще спонсорира подготовката и участието на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл - за летните игри в Лос Анджелис 2028. Споразумението беше сключено със съдействието на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, който е принципал на тотото.

"Това е много хубав повод. За първи път се постига споразумение за дългосрочно партньорство между олимпийския комитет и спортния тотализатор. Това е ефект от нашата работа в последните четири месеца, в които обещахме повече контрол на средствата. Този договор ще гарантира спокойствието на българските спортисти. Надявам се средствата да бъдат в полза на всички спортисти", коментира Керязов, който лично представи договора пред кабинета си в Спортната палата.

Нито една от двете страни не пожела да разкрие конкретните финансови параметри. Стана ясно само, че контрактът е сключен до края на 2028 г. с намерението впоследствие да се превърне в "дългосрочен ангажимент".

"Огромни благодарности към министерството и спортния тотализатор за новия договор за следващите две години и половина - каза председателят на БОК Весела Лечева. - Това ще даде шанс да реализираме нашите ценности и да развием българските спортисти. Подкрепата не трябва да бъде само за олимпийската година, а за целия цикъл. Надявам се да продължи и за годините напред. Това не е прецедент. Най-естественото нещо е държавната лотария да си съдейства с олимпийския комитет - това е практика в цяла Европа.

От думите на Лечева се подразбра, че в договора всъщност не е записана конкретна сума, която ще получава олимпийският комитет за периода на споразумението. Вместо това изпълнителното бюро на БОК ще изготвя проекти и програми за изпълнение на дейността си, които ще бъдат целево финансирани от тотализатора.

Изп. директор на БСТ Тервел Пенков също говори пред медиите, но също не разкри съществени подробности:

"За мен е удоволствие и чест да бъда част от екипа, който подпомага българския спорт като основен финансов инструмент. Българският спортен тотализатор е естествен партньор на ММС и БОК."

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