Спортното министерство прави огромна пиар дирекция

Фейсбук "Познаваме се отдавна и се радвам, че прие поканата ми да поеме тази отговорност", написа Енчо Керязов под тази си снимка с Мария Цветкова, която взе за втори зам.-министър с ресор "Спорт" 5 месеца след встъпване в длъжност. Чака се третият заместник.

Министерството на младежта и спорта (ММС) съкращава едва 4 места за служители (и то незаети), оставя щат за трима зам-министри, макар да продължава да има само двама, и увеличава повече от два пъти дирекцията за връзки с обществеността.

Това е записано в проекта за нов устройствен правилник на ММС, публикуван за обществено обсъждане в правителствения портал "Стратеджи" със съкратен срок - 14 дни, заради "необходимостта от постигане на оперативна бързина при оптимизиране на вътрешната структура и числеността", независимо че са минали над 5 месеца, откакто Енчо Керязов стана министър.

Трима зам.-министри

Прави впечатление, че и при Керязов се запазва щатът за трима зам.-министри, който бившият цирков акробат така и не е запълнил от 8 май насам.

Две седмици след встъпването си в длъжност той взе за заместник шефката на инспектората на ММС Юлия Тодорова, а едва в края на септември привлече съгражданката си от Ямбол Мария Цветкова - негова дългогодишна позната, журналист, бивш депутат от ВМРО и автор на: "българското семейство трябва да бъде спасено от вредната либерална пропаганда, която унищожава човешки и морални ценности" и "ще бъдем безкомпромисни с опитите за налагането на полове, извън традиционните мъжки и женски и на внушенията, че родителите могат да са различни от майка и баща".

Щатът на ММС се намалява с 4 и без това незаети щатни бройки - от 186 на 182, което е изтъкнато в мотивите към устройствения правилник като промени "насочени към оптимизиране на организационната структура и численост на персонала".

Размествания

Закрива се дирекцията "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" (14 щатни бройки) и функциите ѝ се преразпределят към дирекциите за инвестиционна политика, младежки политики и спорт за високи постижения.

Затова пък екипът на Керязов явно отдава голямо внимание на пропагандата на собствената си дейност и пиара, защото служителите във "Връзки с обществеността и протокол" се увеличават повече от два пъти - от 5 на 13 (160%), а самата дирекция се преименува на "Комуникации и международна дейност".

И още промени в дирекциите на ММС:

>> "Правно и административно осигуряване" се преименува в "Правно, административно и информационно обслужване", като щатът ѝ се увеличава от 20 на 22 бройки;

>> "Финанси" запазва числеността си от 17 щатни бройки;

>> "Инвестиционна политика" се увеличава от 17 на 18 щатни бройки.

>> "Спорт за всички“ запазва числеността си от 20 щатни бройки;

>> "Спорт за високи постижения" нараства от 15 на 22 щатни бройки;

>> "Спортна подготовка" запазва числеността си от 12 щатни бройки;

>> "Младежки политики" се увеличава от 17 на 19 щатни бройки;

>> "Контрол" намалява числеността си от 27 на 19 щатни бройки.