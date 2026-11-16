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Парите за олимпийска подготовка скачат до €20 млн.

Субсидията за спортните клубове пък ще надхвърли €13 млн., стана ясно от думите на министъра

Днес, 18:32
Спортният министър Енчо Керязов говори пред медиите при представянето на бюджета на ММС за 2027 г.
ММС
Спортният министър Енчо Керязов говори пред медиите при представянето на бюджета на ММС за 2027 г.

С близо 1/3 ще нараснат държавните средства за олимпийска подготовка и тези за финансиране на спортните клубове през 2027 г. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов при днешното официално представяне на проектобюджета на ведомството за 2027 г., чиито основни параметри "Сега" показа още миналата седмица.

Общият размер на бюджета на ММС ще бъде рекордните 107 032 900 евро, което представлява ръст от 19,3% спрямо настоящата година. А основната част от увеличението ще бъде разпределена именно в тези две направления от подпомагането на спорта в България.

"Знаете много добре, че след година и половина предстои олимпиада в Лос Анджелис и през 2027-а ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване. Но преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете", заяви Керязов на брифинг в Спортната палата.

По думите му и по двете пера ще има ръст от по 30%. През 2026 г. за олимпийска подготовка бяха отпуснати 15,2 млн. евро, което значи, че за догодина тази сума ще набъбне до 19,8 млн. евро.

На спортните клубове пък тази година бяха разпределени "над 10 млн. евро", също по думи на министъра. "Сега" разполага със справка, че към 28 септември бяха одобрени проекти за общо 9,5 млн. евро по тази програма, а пълният списък на субсидираните клубове така и не беше публикуван на сайта на ММС. При 30-процентно увеличение на съобщената от Керязов обща сума нейният размер догодина би трябвало да надхвърли 13 млн. евро.

С 20% ще скочи финансирането на спортните федерации, в това число и за кадровото им осигуряване. През тази година по тези две програми бяха отпуснати общо 9,5 млн. евро (5,5 млн. за спорт за високи постижения и 4 млн. за кадрово осигуряване), което значи, че тази сума ще нарасне до 11,4 млн. евро.

15% повече са предвидените пари за ученически спорт, а с 14% ще бъдат увеличени средствата за спорт на хора с увреждания.

С 50% нарастват средствата за младежките центрове - за тях са предвидени 3,6 млн. евро, които трябва да послужат за подобряване на условията за работа с младите хора. Допълнителни 654 000 евро, или с 15% повече, са предвидени за домакинства на международни състезания в България.

"Естествено, по-големият бюджет за 2027 г. за нас означава и по-голяма отговорност - коментира Керязов. - Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта - ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт."

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