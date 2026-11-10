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Прокурорите се разбунтуваха срещу Бюджет 2027

Според държавните обвинители правителството заобикаля конституцията

Днес, 10:50
БГНЕС

Асоциацията на прокурорите се обяви категорично срещу правителството и предлагания от него бюджет за 2027 г..

"Само седмици след като Конституционният съд обяви за противоконституционна промяната в механизма за определяне на магистратските възнаграждения, проектобюджетът за 2027 г. отново предлага тяхното фиксиране чрез временно бюджетно правило", пишат в официално съобщение от АПБ.

Оттам припомнят, че в Решение № 17 от 20 октомври 2026 г. Конституционният съд е подчертал, че стабилността на уредбата на магистратските възнаграждения е част от гаранциите за независимостта на съдебната власт. Този принцип не може да бъде заобикалян с ежегодни изключения. 

Затова Асоциацията на прокурорите в България настоява за устойчив законов механизъм, основан на обективни икономически показатели, а не за решения, които се променят с всеки следващ бюджет. Замразяването на възнагражденията при растящи цени означава реално намаляване на доходите и отслабване на една от гаранциите за независимост. 

Проектът предвижда и премахване на средствата за тога и облекло, както и промени в личните осигурителни вноски. АПБ настоява всички последици да бъдат изчислени открито и компенсациите да бъдат изцяло финансово обезпечени. 

Според прокурорите, най-несправедливо обаче е посегателството върху доходите на съдебните служители. Деловодители, секретари, призовкари и други специалисти получават най-ниските възнаграждения в системата, а без тях нито едно дело и нито една преписка не могат да се движат. 

Обявеното увеличение от 5% губи смисъл, ако едновременно се отнемат средствата за облекло. Това не е реално увеличение. Това е даване с едната ръка и отнемане с другата, твърдят от асоциацията

АПБ настоява средствата за тога и облекло да бъдат запазени, увеличението за служителите да бъде гарантирано и да се представи точен разчет какво реално ще получават хората през 2027 г. 

"Независимостта на съдебната власт не е бюджетна привилегия. А икономиите не могат да започват от хората, които получават най-малко и без които правосъдието спира", обявяват от АПБ.

 

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