ЕК опроверга Радев за битката за бюджета

Европейската комисия официално опроверга твърденията на премиера Румен Радев, че настоява за орязване на социални разходи в проектобюджета за 2027 г.

Изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти, се казва в позиция от ЕК за “Нова телевизия”.

От Комисията посочват, че страната ни е представила проекта си на бюджетен план на 15 октомври. Документът в момента се разглежда от европейските институции, а официалната оценка се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде част от есенния пакет на Европейския семестър, чрез който ЕС проследява икономическите и бюджетните политики на държавите членки.

Брюксел подчертава, че поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското, но решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават в правомощията на съответната държава. ЕК ще провери дали заложените приходи и разходи отговарят на общите европейски фискални правила.

От институцията припомнят, че през юли 2026 г. срещу България е открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. Тогава Съветът на ЕС препоръча страната да предприеме мерки за овладяването му, включително като ограничи увеличението на нетните публични разходи в рамките на определения корективен план.

След публикуване на отговора на запитването на "Нова телевизия" до ЕК, Министерството на финансите също разпрати своя позиция, в която се опита да замаже опровержението:„Министерството на финансите изразява искрената си благодарност към експертите от Европейската комисия, които в отговор на медийни запитвания потвърдиха стриктното спазване на сроковете от страна на България по отношение подготовката на бюджета за 2027 година. В потвърждение на думите на премиера Румен Радев ЕК подчертава факта, че поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското. Затова и в хода на бюджетната процедура сега Министерството на финансите продължава ежедневна комуникация с Брюксел и отчита всяко едно изразено становище. Решенията за конкретното разпределение на публичните средства обаче остават в правомощията на държавата“.

Позицията на Европейската комисия идва след поредица от изявления на министър-председателя Румен Радев, според когото кабинетът води трудни разговори с Брюксел за параметрите на Бюджет 2027. Европейските препоръки са ограничаване на разходите с цел бюджетният дефицит да бъде намален от 5,7% до под 4 на сто, а при възможност – до 3,5%. Както “Сега” вече писа обаче, ЕК не посочва кои конкретни разходи да се орежат.

Радев обаче изкара, че води тежка битка за основните си социални ангажименти като увеличенията на пенсиите и заплатите, майчинските плащания и данъчните облекчения за семейства с деца.