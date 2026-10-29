Кристин Лагард напуска ЕЦБ предсрочно

Кристин Лагард ще се оттегли от поста президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 7 февруари 2027 г., съобщи тя в социалната мрежа „Екс“.

„Току-що информирах колегите си, че ще се оттегля от поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. За мен беше източник на огромна гордост да служа на тази институция. Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път през последните седем години“, написа Лагард.

Публикацията ѝ в „Екс“ е придружена от видео, на което тя се появява с превръзка на лицето.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) 29 октомври 2026 г.

В отделна публикация Лагард уточнява, че лепенките на лицето ѝ са поставени след малка хирургична интервенция, на която се е подложила по-рано през седмицата.

„Само за да избегна спекулациите в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургична интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица. Следвайте препоръките на лекаря си и проверявайте редовно кожата си“, посочва тя.

Още на 15 октомври Reuters съобщи, че Лагард е обсъждана за следващ председател на Световния икономически форум (WEF). Според източниците на агенцията решение може да бъде взето още през ноември. Засега назначението не е потвърдено.

През пролетта на 2027 г. предстоят президентски избори във Франция.

Предсрочното напускане на Лагард дава възможност на европейските лидери да изберат нейния наследник, докато Еманюел Макрон все още е президент. Reuters посочва, че това е един от факторите, обсъждани във връзка с момента на оставката.

ЕЦБ е изправена пред няколко проблема едновременно: Инфлационен натиск заради поскъпването на енергията, риск от забавяне на икономическия растеж, повишаване на разходите за обслужване на държавните дългове, необходимост от внимателна политика по отношение на лихвите.

Към днешна дата депозитната лихва на ЕЦБ е 2,5%, а пазарите следят дали ще последват нови увеличения. Смяната на председателя сама по себе си не означава автоматична промяна на паричната политика. Но личността на следващия ръководител ще има значение за начина, по който ЕЦБ реагира на инфлацията и икономическите рискове.