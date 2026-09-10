ЕЦБ вдигна лихвите заради енергийната "жега"

Европейската централна банка (ЕЦБ ) реши да повиши водещите си лихвени проценти с 25 базисни пункта . Това е второто затягане на паричната политика за тази година. Целта е да се противодейства на енергийната криза, породена от продължаващия конфликт между САЩ и Иран в Близкия изток, и на инфлацията.

Ето какво се променя:

Лихвата по депозитното улеснение (това е основният референтен показател за пазарите) нараства от 2.25% на 2.50% .

Основният лихвен процент (операции по рефинансиране) се покачва до 2.55% или до 2.65% (според различните рефинансиращи инструменти).

Лихвата по пределното кредитно улеснение се вдига на 2.85% .

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че заради геополитическите шокове инфлацията ще остане над поставената цел от 2% за по-дълъг период от време. Инфлацията в еврозоната надхвърли 3% през миналия месец, достигайки най-високото си равнище от почти три години.

В същото време ЕЦБ повиши очакванията си за икономическия ръст на еврозоната на 0.9% за 2026 г. и на 1.4% за 2027 г., оценявайки по-доброто представяне на бизнеса.

Ходът на ЕЦБ няма да окаже пряко влияние върху политиката на банките в България и лихвените проценти по кредитите и депозитите, както и досега. И като държава във валутен борд преди, и сега като част от еврозоната България се отличава с едни от най-ниските лихвени нива в целия ЕС. Основна причина за това са огромните спестявания в банките у нас. Влоговете в банките непрекъснато се увеличават и този "излишък" от пари позволява на финансовите институции да поддържат ниски лихвите и по депозитите, и по заемите.