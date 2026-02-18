Спекулации за оттеглянето на Лагард разгоряха дебат за новия шеф на ЕЦБ

Поредни спекулации за предсрочно оттегляне на Кристин Лагард от поста управител на Европейската централна банка породиха дебати, кой трябва да я замени. Осемгодишният мандат на Кристин Лагард начело на ЕЦБ изтича през октомври 2027 г.

Британският всекидневник "Файненшъл таймс" съобщи днес, че Лагард планира да се оттегли предсрочно, за да даде възможност наследникът ѝ да бъде избран от френския президент Еманюел Макрон преди президентските избори догодина, които могат да бъдат спечелени от евроскептичен крайнодесен кандидат.

Говорител на ЕЦБ обяви впоследствие, че Лагард не е взела решение за евентуално преждевременно напускане на поста.

Въпреки това се завъртяха възможни имена за високия пост. Ройтерс посочи за фаворити бившите гуверньори на централните банки на Испания и Нидерландия, като цитира мнения на икономисти.

Според тях предсрочно оттегляне на Лагард засилва вероятността европейските лидери да договорят заемането и на трите места в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, които ще се освободят догодина - на Лагард, на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн през май и на Изабел Шнабел в края на 2027 година.



Бившият гуверньор на нидерландската централна банка Клаас Кнот и на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос според икономисти са водещите кандидати за два от тези постове - ако единият получи президенсткото кресло, то другият ще заеме някое от другите.



И двамата се оценяват като опитни централни банкери, които биха предпазили ЕЦБ от политически натиск - гореща тема на фона на вмешателството на американския президент Доналд Тръмп върху Федералния резерв на САЩ - и няма да поднасят големи изненади при определянето на водещите лихви, които не са променяни вече осем месеца.



Германия обаче също иска ръководни постове в ЕЦБ. Интерес са показали Йоахим Нагел, ръководителят на "Бундесбанк", и Изабел Шнабел, която може да не успее да остане член на изпълнителния съвет на централната банка, тъй като мандатите в него не могат да бъдат подновявани.

Най-голямата европейска икономика никога не е имала президент на ЕЦБ, макар че централата на банката е във Франкфурт.

Назначаването на шеф на ЕЦБ обикновено е част от по-широки преговори, които включват и поста на председател на Европейската комисия. Миналата година този пост беше зает от германката Урсула фон дер Лайен, което позволява на Франция да си осигури най-високия пост в ЕЦБ.

"Все още е твърде рано да имаме надеждни предположения относно следващия президент. Възможно е в решението да има и политически мотиви, което отваря вратата за нови кандидати", посочват наблюдатели.