Шефът на БНБ вече е член на управата на Евробанката

Инстаграм на Кристин Лагард Гуверньорът на БНБ Димитър Радев вече ще участва в заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ като пълноправен член.

С присъединяването на България към еврозоната Българската народна банка официално става част от Евросистемата, а управителят ѝ Димитър Радев заема място в Управителния съвет на Европейска централна банка. Това гласи съобщение, публикувано на сайта на ЕЦБ. Нашата централна банка има свой представител и в Надзорния съвет на ЕЦБ.

С влизането в еврозоната БНБ става и пълноправен член на Единния надзорен механизъм, след като от октомври 2020 г. участваше в рамката за тясно сътрудничество. В момента ЕЦБ осъществява пряк надзор върху четири значими банки в България и непряк – върху още 17 по-малко значими институции, като отговаря също за лицензирането на банките и оценката на ключови участия.

БНБ вече е внесла остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ и е прехвърлила дела си от валутните резерви. От 1 януари 2026 г. българските банки и финансови институции могат пълноценно да участват в операциите на открития пазар на ЕЦБ, а активи, разположени в България, ще бъдат включени сред допустимото обезпечение в еврозоната. Предстои публикуване на официалните списъци с кредитни институции, подлежащи на изискванията за минимални резерви.

Българският пазар вече е част от TARGET – ключовата инфраструктура за движение на пари, ценни книжа и обезпечения в ЕС. Тя включва системите T2, T2S, TIPS и ECMS, които осигуряват сетълмент на плащания, ценни книжа и незабавни преводи. ЕЦБ отчита, че миграцията на българските контрагенти е преминала безпроблемно и всички услуги вече са напълно активни.