ЕЦБ повиши лихвите си за първи път от три години

Европейската централна банка повиши водещите си лихвени проценти с 25 базисни пункта след проведеното двудневно заседание по паричната политика във Франкфурт.

Това е първа промяна на лихвите на ЕЦБ от септември 2023 г. От 17 юни, 2026 г. лихвата по депозитното улеснение става 2,25 на сто, лихвата по рефинансирането - 2,35 на сто, а по пределното кредитно улеснение - 2,65 на сто.

Като мотиви за днешното повишаване на лихвените проценти ЕЦБ изтъква инфлационния натиск в еврозоната вследствие на рязкото поскъпване на енергията заради военния конфликт в Близкия изток. Продължаващият вече повече от три месеца военни удари на САЩ и Израел срещу Иран и иранските атаки срещу страни от региона блокираха доставките на енергия и други суровини от Персийския залив, а това доведе до рязко покачване на цените на енергоизточниците по целия свят и в частност в еврозоната.

Актуализирани прогнози на ЕЦБ за инфлацията и растежа

Днешното решение за лихвите е съпроводено и с актуализирани прогнози на ЕЦБ за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната.

В базовия сценарий на новите прогнози на ЕЦБ се очаква инфлацията тази година да бъде средно 3,0 на сто, след което постепенно да намалее до 2,3 на сто през 2027 г. и до 2,0 на сто през 2028 г. При предишните прогнози на банката, публикувани през март, беше заложено инфлацията през 2026 г. да бъде 2,6 на сто, 2 на сто догодина и 2,1 на сто през 2028 г.

За основната инфлация, която не включва цените на енергията и храните, базовият сценарий предвижда средно 2,5 на сто инфлация през 2026 и 2027 г. и 2,2 на сто през 2028 г.

По отношение на икономическия растеж ЕЦБ сега предвижда БВП на еврозоната да нарасне с 0,8 на сто тази година и с 1,2 на сто през 2027 г., докато през март очакваше съответно 0,9 на сто и 1,3 на сто догодина. За 2028 г. оценката остава непроменена, като се очаква растеж с 1,5 на сто.

Днешното решение на банката беше очаквано от анализаторите, след като представители на институцията, участващи в определянето на паричната ѝ политика, декларираха по-рано готовност за вдигане на ставките.