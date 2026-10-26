МФ замазва гафа с домашната ракия

Министърът на финансите Гълъб Донев се опитва да замаже гафа с данъчните промени, които предвиждаха солени глоби за всеки, който държи в дома си чужда домашна ракия.

Министърът на финансите Гълъб Донев се опитва да замаже гафа с данъчните промени, които предвиждаха солени глоби за всеки, който държи в дома си чужда домашна ракия.

От Закона за акцизите и данъчните складове е отпаднала първоначалната обща забрана за притежаване на домашно варена ракия от хора, "различни от получателя по акцизния документ или член на семейството му".

Това става ясно от едно от становищата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), публикувани по повод заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество в петък, на което бяха обсъждани данъчните промени за 2027 г.

Първоначалните разпоредби за домашната ракия предизвикаха масово недоволство. Производители - физически лица, обявиха готовност за протести, ако текстовете не бъдат прецизирани. С тях освен по-високи глоби за производството на домашна ракия над позволеното количество и продажбата й, възникна казусът и дали ракията като подарък също може да стане повод за санкции, независимо, че за тези количества е платен надлежно акзиц. Появиха се и опасения, че новите разпоредби ще станат претекст митническите органи да претърсват домовете на хората.

От становището на АИКБ става ясно, че Министерство на финансите е ограничило санкцията за нарушители, които държат домашна ракия без платен акциз, до юридически лица и еднолични търговци. Освен това се намалява размерът на минималната санкция. Не е ясно до какво ниво се намалява тя, но първоначалният вариант предвиждаше 1000 евро глоба, а при повторно нарушение – минимум 2000 евро.