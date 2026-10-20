Срив на Google Cloud засегна Revolut

Няколко европейски банки изпитаха затруднения след като услугите на Google Cloud спряха заради прекъсване на електрозахранването в инфраструктурата на компанията в Лондон.

Google Cloud съобщи за аварията, но не даде подробности. "Ройтерс" свърза тази авария с проблеми в работата на Revolut, германската банка ING, британските банки Halifax, Lloyds Bank, HSBC и Банката на Шотландия. Проблемите засегнаха също така ресурсите на сайта за недвижими имоти Rightmove, куриерската служба DPD, Националната здравна служба на Англия и Royal Mail Group.

"В момента се наблюдава прекъсване на услугата, което засяга редица услуги. Можем да потвърдим, че парите и данните на всички наши клиенти са в безопасност. Работим по отстраняването на проблема откакто той беше установен тази сутрин и се извиняваме на всички засегнати лица за причиненото неудобство.", съобщи Revolut след като български клиенти изпитаха трудности при плащане.

Google Cloud смятат, че ще успеят да отстранят проблема преди края на деня.