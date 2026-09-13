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Лични данни от "Револют" са изтекли след кибер измама

Адреси, телефони и лични документи са попаднали в трета страна, използвала легитимен държавен мейл

14 Септ. 2026Обновена

Британската финансова компания "Револют" потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна. Първоначалната версия е, че онлайн банката е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. По-късно от "Револют" признаха, че са станали жертва на крупна измама, тъй като е използван действителен мейл на въпросната институция.

"След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори", заяви говорител на компанията, цитиран от "Ройтерс" и БНР.

В изявлението се посочва, че системите на "Револют" и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки.

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Ключови думи:

Револют, Revolut, изтичане на данни, теч на данни

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