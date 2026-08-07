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НОИ вече ще превежда обезщения и по Revolut

07 Авг. 2026
Обезщетения ще могат да се получават и по Revolut.
Обезщетения ще могат да се получават и по Revolut.

От 1 август Националният осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания по Revolut. Досега осигурителният институт изплащаше сумитe само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави по лични сметки при  доставчици, установени в  други държави в Европейското икономическо пространство, включително и Revolut. 

Това съобщават от НОИ по повод влизането в сила на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промяната бе регламентирана в него и гражданите вече могат да се възползват от новата възможност. 

Промяната на сметката не е задължение, а само улеснение. Сметката трябва да може да приема преводи по правилата на SEPA – Единната зона за плащания в евро. На практика това означава, че може да се използва лична сметка в евро при доставчик от държава в Европейското икономическо пространство. "Лични платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, установени в други държави извън ЕИП (напр. Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и т.н.), не попадат в обхвата на приложение на промените", уточняват от НОИ. 

Няма нов специален ред за посочване или промяна на личната платежна сметка, важат действалите до момента изисквания, казват още от разплащателния орган. 

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Ключови думи:

обезщетения, НОИ, Revolut

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