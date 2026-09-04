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Руският аналог на Starlink претърпя пълен провал

Повечето от изстреляните спътници на "Рассвет" не достигат нужната височина, за да работят нормално

Днес, 11:14
"Рассвет" трябваше да стане руският отговор на Starlink
"Рассвет" трябваше да стане руският отговор на Starlink

Усилията на Русия бързо да създаде собствен сателитeн аналог на Starlink на Илон Мъск и да даде възможност на армията да насочва удари срещу украинските войски, се провалят. Нито един спътник „Рассвет“ от втората партида, предназначена за тази мисия, не е достигнал необходимата височина, съобщиха Институтът за изследване на войната (ISW) и Business Insider.

Сателитите бяха изстреляни на 19 юли, но до 31 август нито един от 16-те спътника не беше на планираната височина от 550 км, според данни на N2YO, услуга, която проследява спътниците в реално време. Много от тях бяха на височина от 300-400 км, някои се снижаваха в орбита си, а поне два се насочваха към повторно влизане в земната атмосфера. Оперативната височина на спътниците „Рассвет“ е 870 км.

Първата партида, изстреляна в космоса на 24 март, също срещна проблеми. До 31 юли само 12 от 16-те спътника бяха достигнали планираната височина от 550 км и останаха там до края на август. Според ISW, тези 12 спътника са осигурявали комуникация на руските войски с наземни терминали в окупирана Украйна само два пъти на ден в продължение на до час и половина.

Докато повечето спътници от втората партида остават в космоса, престоят им в по-ниски орбити намалява експлоатационния им живот поради съпротивлението на горните атмосферни слоеве и по-високия разход на гориво, отбелязва ISW. Не е ясно колко дълго спътниците „Рассвет“ ще останат в по-ниски орбити, но вероятно няма да издържат толкова дълго, колкото Русия е планирала.

Сателитните комуникации са от съществено значение за руските военни. По-рано тази година Starlink, след искане до Мъск от тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров, деактивира терминали, контрабандно внесени в руските части в окупираната територия. Това ги лиши от възможността да използват спътникови комуникации за организиране на атаки с дронове, координиране на операции и за други цели. Z-блогърите впоследствие многократно се оплакваха, че бойната ефективност на руската армия е била сериозно засегната без Starlink, отдавайки това на загубата на инициатива на бойното поле.

Тази година напредъкът на окупационните сили се забави значително в сравнение с миналата година, дори е имаше няколко месеца, в които те загубиха територия.

Бюро 1440, аерокосмическата компания, разработваща тези спътници, съобщи, че са планирани още десетки изстрелвания за разполагане на стотици спътници. Те обаче се изстрелват в орбита от ракетата „Союз-2.1б“ и при сегашния си темп на използване Русия ще може да изстреля не повече от 128 спътника „Рассвет“ за четири години „и няма гаранция, че всички те ще бъдат оперативни“. Освен това, тази ракета е необходима за доставката на други товари, добавя ISW.

За устойчива връзка на руската армия са й нужни поне 200-250 работещи нонстоп апарати. До момента SpaceX е извела в орбита над 11 000 стъпници Starlink.

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Ключови думи:

Starlink, Рассвет

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