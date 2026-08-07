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Европейският отговор на Starlink навлиза в етап на реално изграждане

07 Авг. 2026
University College London

Европейската комисия преминава към същинското изграждане на сателитната мрежа IRIS², добавяйки 66 спътника към системата за защитени комуникации. Комисията и консорциумът SpaceRISE, воден от SES, Eutelsat и Hispasat, вече подписаха споразумение за изпълнение на проекта на стойност около 10 млрд. евро.

След разширението основното съзвездие ще включва 348 спътника (330 в ниска и 18 в средна околоземна орбита). Това ще увеличи капацитета за сигурни правителствени комуникации с 60% в ЕС и с 54% в световен мащаб. Целта е осигуряване на независима връзка за отбраната, критичната инфраструктура и службите за спешна помощ, като първите оперативни услуги се очакват от 2029 г.

За разлика от Starlink на Илон Мъск, чиито близо 11 000 спътника са насочени предимно към цивилен интернет, IRIS² е фокусирана върху правителствената сигурност и автономност. Сред държавите с най-големи финансови ангажименти към проекта са Испания (до 2 млрд. евро), Полша (656 млн. евро) и Унгария (500 млн. евро).

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Ключови думи:

Starlink, IRIS

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