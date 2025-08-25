Медия без
Полша ще продължи да плаща за Starlink за Украйна

26 Авг. 2025Обновена
Президентът на Полша Карол Навроцки
ЕПА/БГНЕС
Президентът на Полша Карол Навроцки

Финансирането на Starlink за Украйна ще продължи, президентството във Варшава отрече твърденията на министъра на цифровизацията на страната.

Ръководителят на кабинета на президента на Полша Збигнев Богуски заяви, че ветото на Карол Навроцки върху Закона за помощ на украинците по никакъв начин няма да повлияе на плащането за Starlink на Украйна. Според президентството, сателитният интернет се финансира въз основа на действащия закон и президентското вето не се простира върху тези текстове. 

По този начин Богуски отрече твърденията на министъра на цифровизацията Кшищоф Гавковски, който по-рано твърдеше, че спира финансирането на Starlink за Украйна. Богуски отбеляза, че подобни изявления играят в ръцете на руската пропаганда, разпалвайки недоверие между поляци и украинци.

Полша плаща приблизително 50 млн. долара годишно за осигуряване на сателитен интернет Starlink на Украйна.

Навроцки обясни, че налага вето върху украинските помощи, защото: "След 3 години и половина ситуацията по отношение на финансите, социалните и политическите емоции се е променила коренно".

