Starlink пуска интернет за 7000 самолета

Спътниковата интернет система за високоскоростна връзка Starlink, разработена от компанията SpaceX, сключи споразумения за партньорство с 48 авиокомпании по целия свят. Договорите обхващат общо над 7000 самолета, които вече разполагат с инсталирани терминали, намират се в процес на монтаж на оборудването или са включени в действащите споразумения за бъдещо оборудване.

Благодарение на нискоорбиталното съзвездие от спътници, технологията Starlink Aviation предоставя на пътниците интернет с ниско закъснение и висока скорост, позволявайки безпрепятствен стрийминг на видео, онлайн видеоигри и работа в реално време, дори по време на трансокеански полети и преминаване над полюсите.

Сред първите големи международни превозвачи, които започнаха пълно внедряване на Starlink за целия си флот, са United Airlines и Qatar Airways. Qatar Airways вече предлага напълно безплатен интернет за всички свои пътници на борда, а United Airlines интегрира услугата в над 1000 от своите самолета.

Френско-нидерландската група Air France-KLM също обяви преминаването си към Starlink, осигурявайки безплатен високоскоростен Wi-Fi за своите пътници. Към тях се присъединяват гиганти като Air New Zealand, както и базираната в ОАЕ Emirates.

Първият самолет на Lufthansa, оборудван със Старлинк, влиза в експлоатация след дни.

Към технологията се присъединиха и редица регионални, чартърни и нискотарифни компании — сред тях са японската Zipair, американската Hawaiian Airlines, канадската WestJet, както и превозвачът JSX.

Оборудването на Starlink е изключително популярно и сред доставчиците на чартърни и корпоративни полети като Flexjet и VistaJet.

