Турция и Гърция ще атакуват Луната

Турция планира да изпрати първия си апарат към Луната в началото на 2027 г., а Гърция се кани да изпрати робот на естествения ни спътник.

Анкара се надява да стане деветата страна, реализирала собствена лунна мисия, заяви министърът на промишлеността и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър. Апаратът ще лети до Луната около два месеца, след което трябва да излезе на полярна орбита с височина приблизително 100 км. На орбитата той ще провежда научни изследвания най-малко три месеца, а при успешна работа мисията може да бъде удължена до година и половина. След приключване на орбиталната част от мисията се планира апаратът да бъде насочен към повърхността на Луната чрез управляемо спиране. Един от ключовите елементи ще бъде хибридна двигателна установка, разработена в Турция.

Роботи, разработени от гръцката компания Space Mobility, ще преминат тестове на 21 септември в Кьолн, в съоръжения, управлявани от Европейската космическа агенция (ESA) и Германския аерокосмически център (DLR). Целта е да се тестват технологиите на компанията в съоръжението LUNA, което пресъздава условията на лунната повърхност и позволява изпитания, свързани с бъдещи космически мисии. Space Mobility разработва колесни, ходещи и хибридни роботи въз основа на иновативни технологии, създадени от изследователски екипи в Атина.

Тестовете в Германия ще отбележат първата голяма стъпка към използването на гръцките роботи в космоса. Те са проектирани да демонстрират колко добре машините могат да се придвижват, да навигират и да изпълняват задачи в среди, наподобяващи екстремните условия на Луната и Марс.