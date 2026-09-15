Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция и Гърция ще атакуват Луната

Днес, 11:34

Турция планира да изпрати първия си апарат към Луната в началото на 2027 г., а Гърция се кани да изпрати робот на естествения ни спътник.

Анкара се надява да стане деветата страна, реализирала собствена лунна мисия, заяви министърът на промишлеността и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър. Апаратът ще лети до Луната около два месеца, след което трябва да излезе на полярна орбита с височина приблизително 100 км. На орбитата той ще провежда научни изследвания най-малко три месеца, а при успешна работа мисията може да бъде удължена до година и половина. След приключване на орбиталната част от мисията се планира апаратът да бъде насочен към повърхността на Луната чрез управляемо спиране. Един от ключовите елементи ще бъде хибридна двигателна установка, разработена в Турция.

Роботи, разработени от гръцката компания Space Mobility, ще преминат тестове на 21 септември в Кьолн, в съоръжения, управлявани от Европейската космическа агенция (ESA) и Германския аерокосмически център (DLR). Целта е да се тестват технологиите на компанията в съоръжението LUNA, което пресъздава условията на лунната повърхност и позволява изпитания, свързани с бъдещи космически мисии. Space Mobility разработва колесни, ходещи и хибридни роботи въз основа на иновативни технологии, създадени от изследователски екипи в Атина.

Тестовете в Германия ще отбележат първата голяма стъпка към използването на гръцките роботи в космоса. Те са проектирани да демонстрират колко добре машините могат да се придвижват, да навигират и да изпълняват задачи в среди, наподобяващи екстремните условия на Луната и Марс.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, Гърция

Още новини по темата

Турски военни автоколони ще преминат през България
11 Септ. 2026

Властите на летището в Атина откриха 100 кг кокаин, скрит в рози
10 Септ. 2026

Големи пожари вилнеят в Гърция
07 Септ. 2026

Гърция вдига минималната заплата на €1000 от 2028-а
06 Септ. 2026

Гърция закрива скандален мигрантски лагер до българската граница
03 Септ. 2026

Авиокомпании отменят полети за Русия след заплахата на Украйна
02 Септ. 2026

Скандал с хиляди видеа от козметичен център разтърси Турция
01 Септ. 2026

Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България

01 Септ. 2026

Арестуваха двама българи за голям пожар в Кавала
26 Авг. 2026

Гръцките магазини свалят цените на 1150 стоки
25 Авг. 2026

Американските цистерни напуснаха Безмер, но Иран не спира да плаши
24 Авг. 2026

Турция праща танкер с гориво към Русия
23 Авг. 2026

Русия изнудва Турция за С-400 с газопровода "Син поток" и АЕЦ "Аккую"
23 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки