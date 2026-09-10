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Властите на летището в Атина откриха 100 кг кокаин, скрит в рози

Днес, 10:49
Pixabay

Служители на атинското летище "Елефтериос Венизелос" са иззели 100 кг кокаин, скрит в пратка рози с произход Колумбия, предава в. "Катимерини".

Властите са използвали информация от офиса на американската Агенция за борба с наркотиците в Атина. Общо шестима души са арестувани по случая, повечето от които са с албанска националност. Четирима са заловени на летището, където са чакали да получат наркотиците, докато другите двама са арестувани в района на Маратон, където се подозира, че са възнамерявали да съхраняват кокаина.

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Ключови думи:

Гърция, Атина, кокаин

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