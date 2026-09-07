Големи пожари вилнеят в Гърция

БГНЕС Много често в Гърция в гасенето се включва авиация, тъй като вятърът и тежките терени създават трудности при наземните реакции.

Мащабни пожари се запалиха в Гърция, предаде БНР. Засега евакуацията е частична, застрашени са основни пътни артерии.

На остров Евия 14 машини – самолети и хеликоптери, се включиха в гасене по въздух, защото огненият фронт се разпространява бързо от вятъра. Над сто пожарникари действат на терен, но силите не достигат, съобщават огнеборците. Министерството на отбраната изпрати военни части, включиха се и доброволци. Евакуирани бяха жители и туристи от едно село. Полиция охранява района.

До Драма две огнища горят едновременно. Единият пожар е в труднодостъпен горски район, гасенето е много трудно. За втория се предполага, че ще бъде овладян до няколко часа, като се подозира умисъл при избухването.

Голям пожар обхвана и горски район до Александруполис. Огънят се приближава до магистралата за Солун. Поради намалена видимост движението временно е пренасочено.