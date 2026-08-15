Пожарите опустошиха крайбрежието на Хърватия

Най-малко един човек е загинал, а 40 са ранени, след като огромен горски пожар опустоши адриатическото крайбрежие на Хърватия. Около 1200 жители и туристи бяха спешно евакуирани от засегнатите райони, а шефът на хърватската пожарна служба Славко Туцакович определи стихията като един от най-тежките пожари в историята на страната.

Огънят е избухнал край село Локва Рогозница и бързо се е разпространил към туристическия град Омиш и населени места в близост до Сплит. След силния вятър пламъците са обхванали 10 000 декара борова гора само за 4 часа, нанасяйки огромни щети на къщи и автомобили.

В изгорял район е намерено тялото на загинал гражданин, а 10 души са в реанимация. За да избягат от стената от огън, някои хора са били принудени да скачат в морето от лодки. Повече от 300 пожарникари се бориха със стихията през нощта, а в няколко града бяха разкрити центрове за временно настаняване.

Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coast Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coastCroatia is battling a wildfire that swept through vegetation and homes in Lokva Rogoznica ... Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coast Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coastCroatia is battling a wildfire that swept through vegetation and homes in Lokva Rogoznica ...

Хърватският премиер Андрей Пленкович посети засегнатите зони и заяви, че огънят се е разпространил със "светкавична скорост", а спасеното от огнеборците е "истинско чудо".

Бедствието в Хърватия е част от вълна от опустошителни пожари, които бушуват в цяла Европа на фона на екстремни горещини. В Агиос Василиос в Гърция над 200 души бяха евакуирани с лодки от плажен комплеккс, а във Франция повече от 500 жители напуснаха домовете си в региона Ланд.

В Германия над 2000 души бяха евакуирани от село Гай край белгийската граница, докато във Великобритания бе изпратено извънредно съобщение за "много висок риск" от горски пожари до милиони граждани в Англия и Уелс.