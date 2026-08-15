Пожарите опустошиха крайбрежието на Хърватия

Най-малко един човек е загинал, а 40 са ранени, след като огромен горски пожар опустоши адриатическото крайбрежие на Хърватия. Около 1200 жители и туристи бяха спешно евакуирани от засегнатите райони, а шефът на хърватската пожарна служба Славко Туцакович определи стихията като един от най-тежките пожари в историята на страната.
Огънят е избухнал край село Локва Рогозница и бързо се е разпространил към туристическия град Омиш и населени места в близост до Сплит. След силния вятър пламъците са обхванали 10 000 декара борова гора само за 4 часа, нанасяйки огромни щети на къщи и автомобили.
В изгорял район е намерено тялото на загинал гражданин, а 10 души са в реанимация. За да избягат от стената от огън, някои хора са били принудени да скачат в морето от лодки. Повече от 300 пожарникари се бориха със стихията през нощта, а в няколко града бяха разкрити центрове за временно настаняване.
Хърватският премиер Андрей Пленкович посети засегнатите зони и заяви, че огънят се е разпространил със "светкавична скорост", а спасеното от огнеборците е "истинско чудо".
Бедствието в Хърватия е част от вълна от опустошителни пожари, които бушуват в цяла Европа на фона на екстремни горещини. В Агиос Василиос в Гърция над 200 души бяха евакуирани с лодки от плажен комплеккс, а във Франция повече от 500 жители напуснаха домовете си в региона Ланд.
В Германия над 2000 души бяха евакуирани от село Гай край белгийската граница, докато във Великобритания бе изпратено извънредно съобщение за "много висок риск" от горски пожари до милиони граждани в Англия и Уелс.