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Пожарите опустошиха крайбрежието на Хърватия

300 пожарникари се бориха с огъня, който взе жертва, рани 40 души и доведе до масова евакуация

Днес, 13:12
Огнената стихия остава апокалиптични гледки по адриатическото крайбрежие на Хърватия.
ЕПА/БГНЕС
Огнената стихия остава апокалиптични гледки по адриатическото крайбрежие на Хърватия.

Най-малко един човек е загинал, а 40 са ранени, след като огромен горски пожар опустоши адриатическото крайбрежие на Хърватия. Около 1200 жители и туристи бяха спешно евакуирани от засегнатите райони, а шефът на хърватската пожарна служба Славко Туцакович определи стихията като един от най-тежките пожари в историята на страната.

Огънят е избухнал край село Локва Рогозница и бързо се е разпространил към туристическия град Омиш и населени места в близост до Сплит. След силния вятър пламъците са обхванали 10 000 декара борова гора само за 4 часа, нанасяйки огромни щети на къщи и автомобили.

В изгорял район е намерено тялото на загинал гражданин, а 10 души са в реанимация. За да избягат от стената от огън, някои хора са били принудени да скачат в морето от лодки. Повече от 300 пожарникари се бориха със стихията през нощта, а в няколко града бяха разкрити центрове за временно настаняване.

Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coast
Wildfire forces evacuation of 1,000 as flames sweep Croatia’s coastCroatia is battling a wildfire that swept through vegetation and homes in Lokva Rogoznica ...
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Хърватският премиер Андрей Пленкович посети засегнатите зони и заяви, че огънят се е разпространил със "светкавична скорост", а спасеното от огнеборците е "истинско чудо".

Бедствието в Хърватия е част от вълна от опустошителни пожари, които бушуват в цяла Европа на фона на екстремни горещини. В Агиос Василиос в Гърция над 200 души бяха евакуирани с лодки от плажен комплеккс, а във Франция повече от 500 жители напуснаха домовете си в региона Ланд.

В Германия над 2000 души бяха евакуирани от село Гай край белгийската граница, докато във Великобритания бе изпратено извънредно съобщение за "много висок риск" от горски пожари до милиони граждани в Англия и Уелс.

шефът на хърватската пожарна служба определи стихията като една от най-тежките в историята на страната.
ЕПА/БГНЕС шефът на хърватската пожарна служба определи стихията като една от най-тежките в историята на страната.
Повече от 300 пожарникари се бориха със стихията през нощта.
ЕПА/БГНЕС Повече от 300 пожарникари се бориха със стихията през нощта.
В няколко града бяха разкрити центрове за временно настаняване.
ЕПА/БГНЕС В няколко града бяха разкрити центрове за временно настаняване.
В изгорял район е намерено тялото на загинал гражданин, а 10 души са в реанимация.
ЕПА/БГНЕС В изгорял район е намерено тялото на загинал гражданин, а 10 души са в реанимация.
След силния вятър пламъците са обхванали 10 000 декара борова гора само за 4 часа, нанасяйки огромни щети на къщи и автомобили.
ЕПА/БГНЕС След силния вятър пламъците са обхванали 10 000 декара борова гора само за 4 часа, нанасяйки огромни щети на къщи и автомобили.
Огънят е избухнал край село Локва Рогозница и бързо се е разпространил към туристическия град Омиш
ЕПА/БГНЕС Огънят е избухнал край село Локва Рогозница и бързо се е разпространил към туристическия град Омиш
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Ключови думи:

Хърватия, пожари

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