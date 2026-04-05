53-годишен мъж пострада при пожар в столичен хоспис

При пожар в хоспис в София е пострадал 53-годишен мъж, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за инцидента е постъпил в 23:42 ч. в събота, 4 април. На място са били изпратени осем пожарни автомобила.

Пострадалият мъж е откаран в болница „Пирогов“ с втора степен изгаряния.

Изясняват се причините за инцидента.

През изминалото денонощие са потушени 39 пожара, предаде БТА. Регистрирано е едно лъжливо повикване. С преки материални щети са възникнали 12 пожара, като шест от тях са били в жилищни сгради, два в спомагателни и временни постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, предимно в треви.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са помагали при катастрофи, оказали са техническа помощ на структурите на МВР, включили са се в акции за спасяване на животни и др.