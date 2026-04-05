Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

53-годишен мъж пострада при пожар в столичен хоспис

05 Апр. 2026

При пожар в хоспис в София е пострадал 53-годишен мъж, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за инцидента е постъпил в 23:42 ч. в събота, 4 април. На място са били изпратени осем пожарни автомобила.

Пострадалият мъж е откаран в болница „Пирогов“ с втора степен изгаряния.

Изясняват се причините за инцидента.

През изминалото денонощие са потушени 39 пожара, предаде БТА. Регистрирано е едно лъжливо повикване. С преки материални щети са възникнали 12 пожара, като шест от тях са били в жилищни сгради, два в спомагателни и временни постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, предимно в треви.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са помагали при катастрофи, оказали са техническа помощ на структурите на МВР, включили са се в акции за спасяване на животни и др.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожари, хоспис

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?