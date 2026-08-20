Ромски тартори ограмотяват махалите срещу пожари

БГНЕС И това лято има инциденти, макар не толкова много като в предишните сезони.

Ромски тартори се включват в превенцията срещу летните пожари. Инициативата е в община Казанлък, където преди 3 години тя дала положителен резултат. Влиятелните в общността хора, медиатори и пастор ще помагат на полицаите, разяснявайки на хората от махалите последствията от недобросъвестно поведение. Сътрудничеството бе договорено вчера на извънредна среща между представители на пожарната, общината и ромската общност.

Макар огнените бедствия в страната това лято да не са толкова много, както в предишните горещи сезони, проблемите са сериозни. Голям пожар бушува между врачанските села Тлачене и Габаре. Военен хеликоптер "Кугър" и добоволци се включиха в гасенето, стихията е локализирана. Унищожени са около 8 хиляди декара площ гориста местност и сухи треви. Край Асеновград и в община Калояново също има огнища - хвърлиха се доста сили, потушени са почти изцяло.