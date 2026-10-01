Новият посланик на САЩ обяви план за България

България е ключов съюзник на САЩ за сигурността в Черноморския регион, а отношенията между София и Вашингтон могат да бъдат разширени значително в отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Това заяви Дъглас Холдър, номиниран от президента Доналд Тръмп за посланик на САЩ в България, по време на изслушването му пред Комитета по външни отношения на американския Сенат. Номинацията му все още предстои да премине през процедурата по утвърждаване.

В началото на изказването си Холдър благодари на президента Тръмп, на семейството си и на служителите на американската администрация, които са го подкрепили в процеса по номинацията. Той подчерта, че опитът му в бизнеса, обществения сектор и лидерските позиции през последните три десетилетия го е подготвил за отговорностите, които би поел като посланик.

На въпрос на сенатора от Демократическата партия Джийн Шахийн относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за намаляване на помощта за Украйна той каза, че смята да говори с правителството за важността на продължаването на тази помощ.

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската Камара на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси.

„Опитът, който натрупах през последните три десетилетия - в бизнеса, обществения сектор и лидерството, ми даде възможност да работя с различни хора, да се справям със сложни предизвикателства и да изграждам консенсус в стремеж към значими резултати. Този опит оформи подхода ми към лидерството и ме подготви за отговорностите, свързани с тази номинация. Вече съм изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България и очаквам с нетърпение да науча още повече от нашите български приятели и партньори. Ако бъда утвърден, имам желание да посветя енергията си на укрепването на трайното партньорство между двете страни и разширяването на възможностите за сътрудничество”, каза Холдър в началото на речта си.

Той заяви, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни.

„Като член на НАТО българите увеличиха усилията си за инвестиране на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 г. отделиха повече от 2% от БВП за целта. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник за гарантиране на сигурността в региона. Ако бъда утвърден, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на отбранителното ни сътрудничество и за подпомагане на България да поеме по надежден път към изпълнение на поетите на срещата на върха в Хага ангажименти до 2035 г.”, заяви още номинираният за посланик.

Той беше категоричен, че работата му в София ще бъде съсредоточена върху икономическата дипломация, тъй като САЩ и България могат да подобрят търговските връзки помежду си, особено в секторите на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. „Ще насърчавам американския износ и ще поощрявам българските инвестиции в САЩ, което ще създава работни места и възможности за американските работници”, каза още Холдър.

Тръмп предложи Холдър да оглави американската дипломатическа мисия у нас в началото на юни. В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланик в София. Американското посолство се ръководи от Х. Мартин Макдауъл - временно управляващ (шарже д'афер) – високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланик до назначаването на нов.

Последният назначен постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен. Той бе номиниран през 2022 г., одобрен от Сената и започна мандата си в София през април 2023 г., когато официално представи акредитивните си писма на тогавашния президент Румен Радев.

По време на своя мандат Мертен ръководи американската дипломатическа мисия в период на засилено стратегическо сътрудничество между България и САЩ - включително по теми като енергетика, сигурност и военна модернизация. Той напусна поста си през януари 2025 г., след смяната на администрацията във Вашингтон, по утвърдена дипломатическа практика за отзоваване на политически назначени посланици.

Негова непосредствена предшественичка беше Херо Мустафа, която заемаше длъжността от 2019 г. до 2023 г. Нейният мандат беше белязан от активна публична дипломация.