Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

59-годишният бъдещ дипломат е дългогодишен член на Републиканската партия

Днес, 10:46
Дъг Холдър
Дъг Холдър

Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската Камара на представителите във Флорида в продължение на 8 години.

Дъг Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия. Занимавал се е и с частен бизнес.

Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на САЩ в началото на миналата година.

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България е Мартин Макдауъл

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дъг Холдър, посланик на САЩ

Още новини по темата

Посланичката на САЩ в Москва напуска поста си
12 Юни 2025

Посланикът на САЩ: Идват американски енергийни експерти
22 Ноем. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса