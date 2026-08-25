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13-годишно момче е запалило огъня край Корен

Днес, 08:34
бТВ

13-годишно момче е причинило големия пожар край Хасково, който вече трети ден гори между селата Динево, Малево, Криво поле, Корен и военния полигон „Корен“. Огънят е обхванал близо 14 000 декара, а община Хасково обяви частично бедствено положение.

По данни на полицията момчето е било с друг 13-годишен свой приятел край местен микроязовир. Двете деца са пушили цигари, когато момчето запалило със запалка сухите треви – по думите му „за да ги почисти и да види какво ще стане“.

Вятърът обаче бързо разпалил огъня. Децата се опитали да го потушат с подръчни средства, но не успели. Изплашили се и избягали към близкото село, където се укрили.

След проведените оперативно-издирвателни действия двете момчета са установени и са били отведени в полицията заедно с родителите си. При разговорите едното признало, че е запалило тревата, а другото потвърдило случилото се като очевидец.

Тъй като децата са малолетни, те не носят наказателна отговорност по Наказателния кодекс. Материалите по случая ще бъдат изпратени на Районната прокуратура в Хасково.

Възможно е санкции да бъдат наложени на родителите. Според полицията максималната глоба може да достигне 1000 евро, но размерът ѝ ще бъде определен след приключване на проверката и установяване на всички обстоятелства.

Само преди седмица премиерът Радев заяви: Навсякъде около нас гори, но в България няма опустошителни пожари.Това е резултат от превантивната работа на всички институции и служби, ангажирани с борбата с пожарите, както и от повишеното съзнание и отговорност на гражданите.

Междувременно пожарът в Хасковско вече е локализиран, но не е напълно потушен. На терен остават шест пожарни екипа, които следят периметъра за нови огнища.

Най-сериозен остава фронтът между Динево и Малево, който е с дължина около 3 километра. Там е направена допълнителна просека, за да се спре разпространението на огъня.

Над 2000 декара от засегнатата площ са горски фонд, като част от него е унищожен. Изгорели са и земеделски площи, сухи треви и храсти. Няма нанесени щети по сгради и населени места.

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Корен, пожар

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