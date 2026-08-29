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Пожар изпепели ресторант в Созопол

Днес, 08:31
МВР

Пожар изпепели ресторант, разположен на ул. "Черно море" 1, в Созопол.

Огънят е тръгнал от неизправен хладилник малко след 5 часа тази сутрин. Впоследствие са се взривили газови бутилки. Образувало се е голямо задимяване, като огънят се прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това наложило евакуация на летовниците, които към момента са изведени на безопасно място.

При пожара е изгоряла напълно и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в непосредствена близост до ресторанта.

Свидетел на инцидента станала певицата Нели Рангелова, която почива в съседен хотел. Тя сподели, че евакуацията е започнала около 5:30 часа.

„Все още не можем да влезем в нашия хотел, който е в близост до изгорелия“, сподели тя. „Огънят беше огромен, чуваха се гърмежи, най-вероятно някакви газови бутилки. Имаше паника. Пушекът беше много, много силен. Много туристи хвърчаха навън - кой с багаж, кой без багаж“, каза Рангелова.

На място са изпратени три противопожарни автомобила. Огнеборците продължават гасителните действия и работят за ограничаване на пожара и предотвратяване на по-нататъшното му разпространение. Няма информация за пострадали хора.

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Ключови думи:

Созопол, пожар

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