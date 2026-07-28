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Край Созопол изплува отходна тръба

28 Юли 2026
БГНЕС

Изплувала тръба на около 500 метра от брега край Созопол мобилизира екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и местната община. Сигналът за съоръжението, издигащо се над морската повърхност, е подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция“.

От общината и екологичната инспекция успокояват жителите и гостите на града, че опасност за здравето на хората и чистотата на морето няма.

По думите на заместник-кмета на Созопол Андрей Николов става въпрос за конструктивен, а не за екологичен проблем. Тръбата е елемент от дълбоководното заустване, което отвежда вече пречистените води от местната пречиствателна станция навътре в залива. Мониторингът на морската вода е ежедневен и от въвеждането на станцията в експлоатация до момента не са отчетени никакви отклонения от нормите.

Предполага се, че участъкът е изплувал на повърхността заради силните бури от миналата седмица. Проблемите с тази инфраструктура обаче датират още от 2020 г., когато за първи път е установено нарушаване на целостта ѝ. Въпреки неколкократните покани към фирмата изпълнител да отстрани дефектите за своя сметка, това така и не е направено. В момента община Созопол води съдебно дело срещу изпълнителя и очаква решението на съда.

Директорът на РИОСВ Зина Стойкова потвърди, че пречиствателната станция функционира в пълен и нормален технологичен режим. Взети са извънредни проби от акредитирана лаборатория, но досегашните анализи и регулярният мониторинг по цялото Южно Черноморие категорично показват, че съоръженията работят ефективно и водата отговаря на всички стандарти за качество.

БГНЕС
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Созопол

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