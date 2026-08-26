Арестуваха двама българи за голям пожар в Кавала

Българска двойка е била задържана във връзка с пожар в района на Кавала, Северна Гърция, съобщи информационният портал in.gr, позовавайки се на пожарната служба на страната.

Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чийто автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се е разпространил в съседна горска местно с ниска суха растителност и е придобил значителни размери, посочва изданието, цитирано от БТА.

В публикацията на in.gr не се посочва каква е причината за запалването на автомобила, нито се уточнява дали на двамата българи вече са повдигнати конкретни обвинения.

Разследването продължава и трябва да установи дали двамата са спазили всички мерки за безопасност, съобщиха гръцки медии.

Пожарът край Кавала възникна около 11:00 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера.

През юли други двама българи бяха арестувани и глобени за пожар по невнимание в местност Акротири в община Кавала. Те бяха глобени с 2000 евро.