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Пожар спря влаковете по Подбалканската линия

БДЖ извозва пътниците с автобуси

Днес, 19:52
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Пожар блокира движението на влаковете по Подбалканската линия и причини големи забавяния. Горят треви и храсти в близост до релсите край павелбанското село Горно Сахране. На място са екипи от пожарната в Казанлък и Павел баня. Няма данни за пострадали хора, но се е запалил автомобил.

Заради пожара бързият влак 3625 от София за Бургас ще бъде отклонен през Карлово-Филипово-Стара Загора-Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Няма да минава през гарите Калофер, Павел баня и Казанлък, съобщава БДЖ.

Бързият влак 3624 от Бургас за София се отменя в участъка Казанлък-Калофер, като пътниците ще бъдат превозени с автобус. Същото важи за ПВ 30132 от Бургас за Карлово, бързия влак 4632 от Пловдив за Русе и бързия влак от София за Бургас 3623.

Електронното табло на БДЖ показва и проблем в бързия влак от Варна за София, който тръгва от морската столица в 13:50 (БВ 2616). Той се движи с 25 минути закъснение заради викане на полиция на гара Павликени.

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