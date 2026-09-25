Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бяла обяви бедствено положение заради страховит пожар

Работник от Непал е загинал в пламъците в склад за изолационни материали

Днес, 16:51
Огромен черен дим излизаше часове наред от пожара
Скрийншот видео
Огромен черен дим излизаше часове наред от пожара

Работник от Непал е загинал при страховит пожар, избухнал в предприятие и склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско. Това съообщиха от Областната дирекция на МВР. Той е на 42 г. от Непал и е работел на обекта. 

Часове наред от мястото на пожара се издигаха огромни облаци от черен гъст дим.

Със заповед на кмета на Община Бяла е обявено бедствено положение на територията на град Бяла и село Горица, в сила от 14:00 ч.

В действие е приведен Общинският план за защита при бедствия и аварии, като в операцията е включено и местното Доброволно формирование. Пет пожарни екипа се борят със стихията, като при необходимост ще бъдат привлечени допълнителни сили от РД ПБЗН – Варна. На място са осигурени медицински екипи, а службите са в готовност да реагират при евентуални аварии в енергоподаването.

Въведени са строги временни ограничения, като изцяло се забранява влизането и движението на превозни средства в района на бедствието, освен за спасителната техника и продоволственото снабдяване. Полицията има готовност временно да спре движението по засегнатите пътни участъци в региона. Властите отправят спешен призив към гражданите да останат по домовете си, да затворят прозорците си заради опасния дим, в никакъв случай да не доближават периметъра на пожара и да следват стриктно разпорежданията на Единната спасителна система 112.

Площта на огъня е около 2 декара. Няма опасност за намиращите се в близост сгради, твърдят от полицията.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожар, Бяла

Още новини по темата

Заради пожар край с. Михилци са евакуирани 40 души
23 Септ. 2026

Пожар спря влаковете по Подбалканската линия
06 Септ. 2026

Пожар изпепели ресторант в Созопол
29 Авг. 2026

Арестуваха двама българи за голям пожар в Кавала
26 Авг. 2026

13-годишно момче е запалило огъня край Корен
25 Авг. 2026

Кметът на Хасково обяви бедствено положение заради големия пожар
24 Авг. 2026

Ромски тартори ограмотяват махалите срещу пожари
20 Авг. 2026

Пожари в Албания и Сърбия предизвикаха силно задимяване в София
18 Авг. 2026

Четири автомобила изгоряха в Поморие и Бургас
14 Авг. 2026

Казан за ракия подпали сгради край Бобошево
09 Авг. 2026

Пожарът на АМ "Тракия" е овладян
07 Авг. 2026

Пожар затвори магистрала "Тракия" в двете посоки
06 Авг. 2026

Четирима души загинаха при удар на камион с миниван
24 Юли 2026

Пожар край Асеновград причини силно задимяване в района
23 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ