Гърция закрива скандален мигрантски лагер до българската граница

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Закриват бежанския лагер до Промахон, Северна Гърция, след като мигрантите се разбунтуваха, нанесоха щети на сграда и пробиха оградата, замервайки с камъни полицаите от охраната. 26 от чужденците вече имат присъди по две години затвор.

Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол, а участъкът Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори, предава БНР.

Днес министърът по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с три самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират и не искат да напускат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут.

По силата на действащия закон мигрантите нямат право да напускат лагера, но те се опитват се да избягат и след това с помощта на трафиканти да преминат в други европейски страни.

Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите.

Критична остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристигат стотици нелегални мигранти.

Атина провежда политика "затвор или връщане" по отношение на нелегалното влизане в страната.