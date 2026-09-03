Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гърция закрива скандален мигрантски лагер до българската граница

Обитателите му пробиха оградата, избягаха и замеряха с камъни полицията

Днес, 16:12
Гърция има голям проблем с мигрантите
Архив ЕПА/БГНЕС
Гърция има голям проблем с мигрантите

Закриват бежанския лагер до Промахон, Северна Гърция, след като мигрантите се разбунтуваха, нанесоха щети на сграда и пробиха оградата, замервайки с камъни полицаите от охраната. 26 от чужденците вече имат присъди по две години затвор. 

Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол, а участъкът Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори, предава БНР.

Днес министърът по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с три самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират и не искат да напускат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. 

По силата на действащия закон мигрантите нямат право да напускат лагера, но те се опитват се да избягат и след това с помощта на трафиканти да преминат в други европейски страни.

Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите.

Критична остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристигат стотици нелегални мигранти. 

Атина провежда политика "затвор или връщане" по отношение на нелегалното влизане в страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мигранти, Гърция, Промахон

Още новини по темата

Арестуваха двама българи за голям пожар в Кавала
26 Авг. 2026

Испания спешно променя законите за мигрантите
26 Авг. 2026

Гръцките магазини свалят цените на 1150 стоки
25 Авг. 2026

Американските цистерни напуснаха Безмер, но Иран не спира да плаши
24 Авг. 2026

Бунт в център за мигранти край българската граница
23 Авг. 2026

Мигранти с моторна лодка щурмуваха луксозен испански курорт
21 Авг. 2026

В Сеута се създават временни мигрантски центрове
18 Авг. 2026

Гърция въведе пълна забрана за достъп в горите на Халкидики
16 Авг. 2026

Пожарите достигнаха и плажовете на Хърватия
14 Авг. 2026

Българин избяга от гръцката полиция след стрелба по колата му
11 Авг. 2026

Рекордните 230 души са прекосили Ламанша в малка лодка
10 Авг. 2026

Франция призова 30 000 души да не излизат заради пожар в рисков склад
02 Авг. 2026

Испания върна повечето от нахлулите 60 000 нелегални мигранти
31 Юли 2026

Хиляди мароканци щурмуваха границата с Испания
30 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ