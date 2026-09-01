Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Скандал с хиляди видеа от козметичен център разтърси Турция

Иззети са на 14 000 клипа от незаконно снимане в съблекални и помещения за процедури в Истанбул

Днес, 14:21
Истанбул
ЕПА/БГНЕС
Истанбул

Скандал с незаконно заснемане и продажба на кадри от клиенти разтърси Турция. В козметичен център в истанбулския квартал "Бакъркьой" са намерени скрити камери, поставени в съблекални и помещения за процедури, съобщава вестник „Хюриет“, цитиран от БТА. Здравното министерство незабавно е отнело лиценза на обекта и е преустановило дейността му, а при полицейската операция са иззети над 14 000 видеоклипа. Задържани са собственикът на центъра и човекът, който е монтирал камерите.

Според експерта по киберсигурност Осман Демирджан мащабът на архива показва, че вероятно става дума за организирана схема, а не за единично нарушение. „Схемата обикновено започва с безплатно споделяне на малък брой изображения, за да се привлекат купувачи. След това се предлагат платени абонаменти, единични продажби или достъп до цели масиви от файлове“, посочва той пред „Хюриет“. По думите му съдържанието може да бъде препродавано многократно, което създава допълнителни мрежи за разпространение.

Демирджан предупреждава, че изземването на камерите или физическия носител не означава непременно, че целият архив е унищожен. Записите могат да са били прехвърляни към облачни сървъри или бази данни извън Турция. Експертът отбелязва още, че незаконно заснети материали вече не се разпространяват само в т.нар. „тъмна мрежа“, а все по-често се предлагат в затворени групи в приложения за съобщения и социални мрежи.

Скандалът със скритите камери достигна и до София
Скандалът със скритите камери в салони за епилация, записи от които се появиха в порносайтове, достигна и до София.
СЕГА
04 Февр. 2026

Специалистът съветва хората да бъдат внимателни в съблекални, хотелски стаи, козметични салони и други пространства, в които се очаква висока степен на поверителност. При съмнение за скрита камера той препоръчва устройството да не бъде докосвано или демонтирано, тъй като могат да бъдат унищожени важни доказателства. Вместо това сигналът трябва незабавно да бъде подаден до полицията. Турското законодателство за защита на личните данни забранява подобно заснемане в помещения с висока степен на неприкосновеност.

Подобни скандали избухнаха и в България след като в порносайтове бяха открити записи от салони за епилация в няколко български града. И до този момент не е известно някой да е наказан. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

записи от камери, Турция, Истанбул

Още новини по темата

Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България

01 Септ. 2026

Турция праща танкер с гориво към Русия
23 Авг. 2026

Русия изнудва Турция за С-400 с газопровода "Син поток" и АЕЦ "Аккую"
23 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

В Турция ексхумираха бивш министър по подозрение за отравяне
20 Авг. 2026

Турция не успя да се отърве от руските С-400
18 Авг. 2026

Демерджиев: Турция ще открива престъпни капитали, изнесени от българи
11 Авг. 2026

Истанбул изпревари "Хийтроу" като най-натовареното летище в Европа
11 Авг. 2026

Турция продава на Украйна ракети през посредник от България
09 Авг. 2026

Формира се „Ислямско НАТО“
07 Авг. 2026

Училищата в Истанбул ще имат стая за молитва
28 Юли 2026

За първи път турското разузнаване разкри свой агент в България
17 Юли 2026

Сделките на Турция със С-400 и F-35 зависят от Русия
14 Юли 2026

Турция арестува журналисти и комик преди срещата на НАТО
06 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ