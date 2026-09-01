Скандал с хиляди видеа от козметичен център разтърси Турция

Скандал с незаконно заснемане и продажба на кадри от клиенти разтърси Турция. В козметичен център в истанбулския квартал "Бакъркьой" са намерени скрити камери, поставени в съблекални и помещения за процедури, съобщава вестник „Хюриет“, цитиран от БТА. Здравното министерство незабавно е отнело лиценза на обекта и е преустановило дейността му, а при полицейската операция са иззети над 14 000 видеоклипа. Задържани са собственикът на центъра и човекът, който е монтирал камерите.

Според експерта по киберсигурност Осман Демирджан мащабът на архива показва, че вероятно става дума за организирана схема, а не за единично нарушение. „Схемата обикновено започва с безплатно споделяне на малък брой изображения, за да се привлекат купувачи. След това се предлагат платени абонаменти, единични продажби или достъп до цели масиви от файлове“, посочва той пред „Хюриет“. По думите му съдържанието може да бъде препродавано многократно, което създава допълнителни мрежи за разпространение.

Демирджан предупреждава, че изземването на камерите или физическия носител не означава непременно, че целият архив е унищожен. Записите могат да са били прехвърляни към облачни сървъри или бази данни извън Турция. Експертът отбелязва още, че незаконно заснети материали вече не се разпространяват само в т.нар. „тъмна мрежа“, а все по-често се предлагат в затворени групи в приложения за съобщения и социални мрежи.

Скандалът със скритите камери достигна и до София Скандалът със скритите камери в салони за епилация, записи от които се появиха в порносайтове, достигна и до София.

Специалистът съветва хората да бъдат внимателни в съблекални, хотелски стаи, козметични салони и други пространства, в които се очаква висока степен на поверителност. При съмнение за скрита камера той препоръчва устройството да не бъде докосвано или демонтирано, тъй като могат да бъдат унищожени важни доказателства. Вместо това сигналът трябва незабавно да бъде подаден до полицията. Турското законодателство за защита на личните данни забранява подобно заснемане в помещения с висока степен на неприкосновеност.

Подобни скандали избухнаха и в България след като в порносайтове бяха открити записи от салони за епилация в няколко български града. И до този момент не е известно някой да е наказан.