Киберудар от Китай засегна НАСА, Федералния резерв и Сената на САЩ

Китайски хакери са влезнали в сървъри на Сената на САЩ, Министерството на правосъдието, НАСА, Федералния резерв, Министерството на енергетиката, Министерството на здравеопазването, както и на частни компании в САЩ, съобщиха Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР.

Конфискувани са домейните на две хакерски платформи – „QScan“ и „QTRouter“, използвани за мащабни кибератаки срещу американска критична инфраструктура и стратегически правителствени мрежи.

Според съдебни документи, разкрити в Южния окръг на Калифорния, платформи са били разработени и управлявани от китайската хакерска мрежа „QTFY“, работеща за базираната в Китай компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology. Сред основните клиенти на организацията са били Министерството на държавната сигурност на КНР и Народно-освободителната армия на Китай.

Двете хакерски системи са действали в тандем. Платформата „QScan“ е сканирала и автоматично заразявала хиляди IoT-устройства (устройства от „Интернет на нещата“) по целия свят. Впоследствие те са били включвани в мрежата „QTRouter“ заедно с прокси сървъри и виртуални частни сървъри (VPS). Основната цел на тази мрежа е била пълното маскиране на китайския произход на атаките, правейки зловредния трафик да изглежда така, сякаш идва от компрометирани устройства в други държави.

Разследването показва, че инфраструктурата на „QTFY“ е използвана за проникване в критични мрежи в САЩ и в световен мащаб най-малко от 2018 г. насам.

След като федералните власти конфискуваха ключовите домейни, които са били твърдо кодирани (hard-coded) в зловредния софтуер за комуникация и автентификация, платформи „QScan“ и „QTRouter“ са напълно блокирани и са спрели функционирането си. В съвместна операция ФБР и Агенцията за национална сигурност (NSA) публикуваха и специален доклад с индикатори за компрометиране, за да помогнат на организациите да защитят мрежите си.

