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Starlink се превръща в глобален мобилен оператор

За стартиране в отделни държави ще са необходими разрешения от местните регулатори

Днес, 20:10

Starlink Mobile на Илон Мъск получи лиценз от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC), който осигурява правната основа на SpaceX да оперира като международен телеком оператор и да пренася гласов и интернет трафик между САЩ и други държави.

На практика това дава възможност Starlink Mobile да стартира в цял свят международни телекомуникационни услуги. Така ще се развива глобален роуминг и услугата „Direct-to-Cell“. Услугата трябва да поддържа разговори и високоскоростен интернет със скорост до 150 Mbit/s.

За стартиране в отделни държави ще са необходими разрешения от местните регулаторни органи.

Новината е важен крайъгълен камък за развитието на спътниковите комуникации. Технологията Direct-to-Cell е проектирана да работи директно със стандартни 4G/5G смартфони, без да е необходимо специално оборудване или чипове. Целта е пълно елиминиране на зоните без обхват в планини, океани и отдалечени региони.

Докато първоначалните тестове на услугата осигуряваха основно текстови съобщения и ниска скорост, новите спътници от поколение V2/V3 са проектирани да осигуряват до 150 Mbit/s — скорост, която позволява нормални гласови разговори, стрийминг и бърз мобилен интернет директно от космоса.

Въпреки че FCC дава зелена светлина от страна на САЩ, за да стартира услугата, SpaceX ще трябва да получи индивидуални разрешения за честотен спектър от съответните национални регулатори (като КРС в България) или да работи чрез партньорства с местни мобилни оператори.

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Ключови думи:

Starlink, Илон Мъск

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