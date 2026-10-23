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Кабинетът обяви още по-големи данъчни облекчения за деца

Правителството се отказа от по-рязък скок на прага за регистрация по ДДС

Днес, 11:59
Тристранката е председателствана от министъра на финансите Гълъб Донев.
Тристранката е председателствана от министъра на финансите Гълъб Донев.

Правителството завишава още повече данъчните отстъпки за деца, стана ясно на днешното обсъждане на данъчните промени за догодина в Съвета за тристранно сътрудничество.

Заместник-финансовият министър Людмила Петкова обяви нови, по-високи данъчни отстъпки за семействата с две и повече деца, както и за отглеждане на деца с увреждания

Първоначално обявената отстъпка от данъка върху доходите на единия родител остава 500 евро, но тази за две деца се вдига от 800 на 1000 евро. За три и повече деца данъчното облекчение ще бъде 1500 евро, вместо първоначално обявените 1100 евро.  Завишава се и данъчното облекчение за дете с увреждане до 1200 евро, като първоначално бяха обявени 1000 евро.

Така увеличението спрямо сега действащите данъчни облекчения за деца става още по-голямо - близо 70%. Сегашната данъчна отстъпка за едно дете е 600 лв., за две - 1200 лв., а за три и повече 1800 лв.

Правителството се отказва от по-рязък скок на прага за регистрация - вместо обявените 75 000 евро, сега се предлага праг от 60 000 евро. Петкова обясни тази корекция с препоръка от МВФ.

Както се очакваше, от облагане с акциз се освобождават електрическите автомобили с мощност над 250 киловата. По отношение на хибридните автомобили за целите на акцизното облагане ще се гледа само мощността на двигателя с вътрешно горене.

По-висока от първоначално предлаганата ще бъде вноската на хазартните оператори за социално отговорно поведение, която се насочва към няколко министерства и за лечение на хора с хазартна зависимост.  Въвеждат се и по-строги забрани за реклама на хазарта, като тя ще е позволена само върху спортни съоръжения.

Очаквайте подробности.

 

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