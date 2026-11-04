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Кабинетът одобри по-ниски акцизи за мощните автомобили

Предлага се новите налози да са на четири стъпки според мощността на двигателя

04 Ноем. 2026

Правителството е променило плановете си за допълнително облагане с акциз на мощните автомобили. Вместо единна акцизна ставка, каквито бяха първоначалните намерения, сега предлага четири различни ставки според мощността на двигателя.

Това става ясно от прессъобщение за одобрените днес на заседание на МС промени в данъчните закони за 2027 г.

    "Леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW (340 к. с.) да се облагат с акциз, в размер определен в зависимост от конкретната мощността на двигателя, предвиждат част от промените в Закона за акциза и данъчните складове (ЗАДС), одобрени от Министерския съвет", пише в съобщението.

    Стъпките на акцизната ставка са четири и са както следва:

    1. За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро;
    2. За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро;
    3. За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро;
    4. За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

    Тези нови акцизни ставки са по-ниски от първоначално предлаганите за нови автомобили - 10 000 евро плюс 10 евро за всеки kW над прага от 250 kW, и за употребявани автомобили - 5 000 евро плюс 8 евро за всеки kW над прага от 250 kW.

    От прессъобщението не става ясно дали в акцизния закон ще има разграничение на допълнителното облагане на нови и на употребявани автомобили с мощност над 250 киловата.

    Посочва се, че предлаганата мярка е мотивирана от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи и няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение (линейки, противопожарни автомобили и автомобилите със специален режим на движение).

    При определяне на данъчната основа за облагане с акциз на хибридните електрически превозни средства ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW, посочена в ЕО сертификата за съответствие или друг приложим официален документ.

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