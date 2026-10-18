Пет мита за кросоувърите, на които не трябва да се вярва

SUV автомобилите започнаха да завладяват пазара през 90-те години на XX век с появата на Toyota RAV4 и Lexus RX. Те успяха да внесат в ежедневното шофиране усещането за приключение, характерно за истинските всъдеходи, като същевременно предложиха по-добра управляемост и комфорт.

Днес кросоувърите са безспорните лидери в индустрията, измествайки седани, хечбеци и миниванове. Но дали наистина са по-добри? Ето някои от митовете, на които за тях, на които не трябва да се вярва безрезервно:

Мит 1: Кросоувърите са по-безопасни от конвенционалните автомобили

Те наистина са по-безопасни при сблъсъци с по-малки превозни средства. Според проучване на Университета в Бъфало от 2013 г., вероятността пътниците в по-малки автомобили да загинат при катастрофа е 7,6 пъти по-голяма. Челните удари обаче са само част от картината. За пешеходци, колоездачи и мотоциклетисти кросоувърите представляват по-голяма заплаха.

Проучване на Университета на Илинойс в Спрингфийлд от 2021 г. показва, че вероятността деца да загинат при ПТП, когато се намират в SUV, е 8 пъти по-голяма, в сравнение със стандартен лек автомобил. Освен това кросоувърите са замесени в 14,7% от разгледаните катастрофи – включително такива с участие на пешеходци и колоездачи, като 25,4% от тези инциденти са завършили фатално (както за пешеходци, така и за пътници).

Просто кросоувърите са по-тежки от леките коли и имат масивна предна част, която при сблъсък може да нанесе сериозни наранявания на пешеходец. Те са и доста по-високи от обикновените автомобили и големият им пътен просвет измества центъра на тежестта нагоре, което увеличава риска от преобръщане. В същото време, поради по-голямото си тегло, те се спират по-трудно, което води до по-дълъг спирачен път спрямо стандартните леки автомобили.

Мит 2: Всички кросоувъри са подходящи за офроуд

Първоначално всъдеходите са били проектирани за движение през кал или по скали. Първите са били машини за военни цели, като Jeep Willys, оборудвани със система за задвижване на четирите колела, специално разработена за пресечен терен.

В наши дни е различно. На пазара доминират стандартните кросоувъри, повечето от които се затрудняват дори при сравнително леки пътни условия. Задвижването на предните колела се е превърнало в норма, докато 4х4 се предлага само като скъпа допълнителна опция.

На повечето кросоувъри липсва и друго важно оборудване: няма блокаж на диференциала, гумите са предназначени само за асфалт, а ходът на окачването е къс – всичко това не помага при преминаване през камънаци или дълбока кал. Макар че по-големият пътен просвет може да бъде предимство върху чакъл, това на практика е единственият сценарий, в който такъв тип автомобил превъзхожда стандартната лека кола – а някои малки кросоувъри дори нямат и това предимство.

Дори модели като Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia се предлагат стандартно със задно задвижване. Забравете за блокиращи диференциали или гуми за всякакъв терен; истинските им силни страни са просторът и практичността.

Мит 3: Кросоувърите имат по-практични интериори

Няма съмнение, че кросоувърите са по-практични от седаните. По-високата линия на покрива в задната част позволява превозването на по-обемни предмети в багажното отделение. Освен това обикновено предлагат по-голям пробег с един резервоар. Това сравнение обаче губи своята тежест, когато в уравнението включим хечбеците.

Subaru Crosstrek (модел 2024 г.), например, има по-малък обем на багажника от хечбека Honda Civic (2024). В същото време комбитата могат да осигурят толкова вътрешно пространство, колкото и по-големите SUV автомобили – като същевременно обикновено са по-подходящи за превозване на дълги предмети.

Минивановете са истинските победители в това съревнование. И това не е всичко: пътниците им имат повече пространство за краката, главата и раменете. Минивановете предлагат и гъвкави конфигурации на седалките, които може да се местят напред или назад – ниво на функционалност, което обикновено не се среща при кросоувърите.

Качването и слизането от миниван също е по-лесно, благодарение на по-ниския пътен просвет и по-големите отвори на вратите. Седалките са разположени по-ниско, което ги прави по-достъпни за деца или хора с ограничена подвижност. Освен това, повечето миниванове са оборудвани с плъзгащи се задни врати, които са много по-практични в тесни пространства.

Мит 4: Кросоувърите предлагат по-добра видимост

Това е спорно твърдение. Те със сигурност осигуряват по-добра видимост напред: седите по-високо, което позволява да виждате по-далеч – дори над по-малки превозни средства пред вас. Ако се движите зад друг SUV, може дори да успеете да погледнете през прозорците му.

Тук обаче предимствата по отношение на видимостта приключват. Средностатистически, съвременните SUV автомобили имат „сляпа зона“ отпред с дължина 4,88 м, което затруднява водачите при забелязването на деца или домашни любимци. Не е изненадващо, че вероятността тези превозни средства да блъснат пешеходци – особено деца – е два пъти по-голяма.

Мит 5: Кросоувърите са най-добрите автомобили за зимата

Превозните средства със задвижване на всички колела предлагат по-добра динамика по заснежени пътища. Да, но да не бързаме със заключенията!

Ускорението е само един от аспектите на шофирането; трябва също така да можете да управлявате автомобила и, в крайна сметка, да го спрете. Именно в тези аспекти кросоувърите се представят по-слабо, независимо от метеорологичните условия. Поради по-голямата си маса, те имат по-дълъг спирачен път, особено върху хлъзгави настилки. Това допълнително тегло води и до по-слабо странично сцепление, което увеличава вероятността от поднасяне.

Нещо повече – SUV автомобилите имат по-висок център на тежестта, което ги прави по-склонни към преобръщане. Следователно, при равни други условия, седан със задвижване на всички колела би бил по-безопасен върху сняг, отколкото кросоувър.