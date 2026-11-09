BYD пусна електромобил за $10 000, зареждащ се за 5 минути

Най-голямата китайска автомобилна компания BYD показа второто, доста по-луксозно поколение на евтиния си електромобил Seagull, който струва под $10 000 и се зарежда за 5 минути.

Колата е позната под други търговски наименования в различните части на света - Dolphin Surf (Европа и Южна Африка), Dolphin Mini (Латинска и Южна Америка) или Atto 1 (Азиатско-Тихоокеанския регион и Океания). Но винаги става въпрос за евтин автомобил, чийто основен коз е ултрабързото зареждане - от 10% до 70% за едва 5 минути.

Все пак, трябва да се подчертае, че задължителното условие за това е достъп до специализираната инфраструктура за светкавично зареждане (Flash Charging) на BYD). И това практически прави колата засега ексклузивна за Китай, но дори и така, тя е изглежда като електрически хечбек, създаден да направи ежедневното шофиране по-достъпно.

Новият модел излиза на пазара в пет нива на оборудване: Vitality, Freedom, Comfort, Flying и Smart, на цени от 65 900, 72 900, 75 900, 82 900 и 99 900 юана, което прави между $9810 и $15 000.

Срещу тези пари основната надградена екстра е именно светкавичното зареждане. Трите топ нива на оборудване разполагат с тази технология и имат батерия с капацитет 39,2 kWh и пробег от 420 км по CLTC стандарта. Базовите Vitality и Freedom нямат функция за бързо зареждане и са оборудвани с 30,1 kWh батерия, която осигурява пробег от 320 км (CLTC).

Освен това новият BYD Seagull е значително по-голям - с дължина 4205 мм, ширина 1810 мм, височината 1570 мм и междуосие от 2650 мм. Това го прави с 425 мм по-дълъг и с 150 мм по-дълго междуосие спрямо първото поколение.

От това увеличение идва и значително по-просторното купе и увеличен брой места от 4 на 5. Пространството за багаж също е разширено, благодарение на нов преден багажник с обем 94 литра, и общ 1380 литра карго капацитет при сгънати задни седалки.

Новият Seagull е и сериозно преобразен механично - преминава от предно разположен двигател, задвижващ предните колела, към мотор отзад и задвижване на задната ос. Задното окачване с торсионна греда също е заменено от независимо многораменно.

Базовите Vitality и Freedom нива са с двигател с мощност 85 kW (114 к.с.), докато Comfort, Flying и Smart получават агрегат с 95 kW (127 к.с.). Но и двата варианта са съществен скок спрямо 55-киловатовия двигател на предишното поколение.

Дизайнът следва философията на BYD „Marine Aesthetics“ (Океанска естетика) - с нисък профил, спортни пропорции и характерни габаритни светлини във формата на тризъбец. Хечбекът се предлага в шест цвята: лайм, ягодово розово), кремаво бяло, манго, ледено кокосово синьо) и и сусамово сиво.

В купето таблото е с хоризонтален дизайн, допълнено от подобрени материали и три нови цвята за интериора: мидено бяло, ясно небесно розово и сива полярна звезда. Информационната система е поверена на интелигентния кокпит DiLink 150 на BYD, изграден около 15,6-инчов дисплей и съдържащ пълна версия на DeepSeek AI.

Списъкът с оборудване включва електрически регулируема шофьорска седалка в шест посоки и предна пътническа с 4-степенно електрическо регулиране. И двете предни седалки имат тристепенно отопление и вентилация, а шофьорската предлага и няколко режима на масаж. Сред останалите екстри са 50W безжично зареждане за смартфон, амбиентно осветление със 127 цвята и аудиосистема с осем високоговорителя.

Друго от ключовите нововъведения в Seagull е системата за подпомагане на водача DiPilot 300 „God’s Eye“ (Божествено око) на BYD, която използва LiDAR технология. Нейните възможности включват градски автопилот с навигация (CNOA), магистрален автопилот (HNOA), разпознаване на светофари с обратно броене и избягване на препятствия, проектирано да работи в разнообразни пътни сценарии.