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Китайските коли превземат и българския пазар

Хибридът Geely Starray EM-i почти се изравни по продажби с Toyota Corolla през септември

Днес, 06:05
Вече пет китайски модела попадат в Топ 50 на най-популярните у нас тази година. Това са Starray EM-i, Forthing T5 Evo, Dongfeng Shine, Geely Citiray и GWM Haval H6.  
Вече пет китайски модела попадат в Топ 50 на най-популярните у нас тази година. Това са Starray EM-i, Forthing T5 Evo, Dongfeng Shine, Geely Citiray и GWM Haval H6.  

Продажбите на китайски автомобили нарастат по целия свят, а България не е изключение. През септември китайски автомобил се оказа на второ място сред най-купуваните у нас. Toyota Corolla е №1 със 180 регистрирани нови коли, а китайският хибрид Geely Starray EM-i е по петите му със 171 регистрации и с голям аванс пред следващите, показва месечната справка на специализирания портал Automedia.bg. 

През септември един от всеки шест регистрирани нови автомобили на нашия пазар и бил китайски. Става дума за 751 коли, или почти 15.7% от всички продадени през месеца.

От началото на годината регистрациите на китайски модели достигат 4413 бройки, което е 10% от пазара на нови автомобили (M1 и N1) у нас. При това числото не включва 65 регистрации на Ebro - марка, която се води испанска, макар да продава просто ребрандирани и сглобени от готови комплекти модели на Chery, уточнява "Аутомедия". 
      
Forthing (804) и Dongfeng (746) са най-продаваните досега китайски автомобили у нас, но бързо набират популярност и марки като Geely (678 бройки), MG (466), GWM (433) и BYD (376), който е на пазара едва от няколко месеца. 
  
графика, китайски марки в България, януари-септември 2026
Осемте водещи китайски марки на българския пазар - съпоставка между продажбите за първите девет месеца на 2025 и на 2026 г. - по данни на регистрациите в МВР (М1 и N1). Графика: AUTOMEDIA
  

Като цяло българският пазар на нови автомобили продължава да поставя рекорди. За деветте месеца от началото на годината са продадени 44 265 леки коли, което е с 10% ръст спрямо същия период на 2025 г.

За септември в челната десетка на най-продаваните модели, след Сorolla и Starray EM, са три модела Dacia - Sandero, Duster и Bigster,  Kia Sportage, два модела Skoda - Octavia и Kamiq, Тoyota CH-R, Hyundai Tucson.

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