Какво се прави когато предните гуми се износват по-бързо или неравномерно

Четирите гуми на автомобила невинаги се износват еднакво бързо. При кола с предно предаване предната ос едновременно отговаря за управлението, за предаването на тягата и за значителна част от спирачното натоварване и в резултат грайферът често се износва по-бързо. Периодичната размяна на местата на предните и задните гуми помага това износване да се разпредели равномерно между четирите.

Това обаче невинаги трябва да се прави на всеки 5000 км, както мнозина „експерти“ съветват. Просто препоръките на производителите на автомобили и гуми са с приоритет. Интервалите варират: Brigestone препоръчва размяна на около 8000 км, докато Michelin посочва диапазон от 8000-11 000 км.

Схемата за размяна зависи и от конструкцията на гумите. При такива с указана посока на въртене (насочен грайфер) върху страничния борд има стрелка, сочеща накъде трябва да се търкаля - затова гумата обикновено се мести само между предната и задната ос от една и съща страна. Ситуацията се усложнява при джанти с различни размери отпред и отзад (т.нар. staggered setup), тъй като стандартната размяна между предната и задната ос може да се окаже невъзможна.

Размяната на гумите обаче не лекува неправилното износване. Ако едната страна на грайфера е видимо по-износена от другата, причината може да е в налягането в гумите,в геометрията на окачването (реглажа на предния мост) или в състоянието на компонентите на окачването. В такива случаи изрично се препоръчва да се открие и отстрани същинският проблем, вместо той да се маскира чрез просто разменяне на местата на гумите.

По време на самия процес е препоръчително едновременно да се огледат вътрешните и външните странични стени, да се провери остатъчната дълбочина на грайфера и да се потърсят пукнатини, срязвания, чужди тела или издутини. Такъв цялостен оглед е особено удобен при сезонна смяна на гумите или при обща проверка на състоянието им.

Безопасността също е от решаващо значение, особено когато шофьорът сам прави всичко: автомобилът трябва да бъде паркиран върху твърда и равна повърхност, а ако се сваля повече от едно колело, купето не бива да остава подпряно единствено на крик – необходими са и надеждни стойки. Окончателното затягане на крепежните елементи трябва да се извърши с динамометричен ключ, настроен според спецификациите на производителя.