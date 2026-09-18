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Един от 10 българи не може да си позволи личен автомобил

Финландия и Унгария са заедно с нас по невъзможност за купуване на кола за лични нужди

Днес, 09:03
Стандартът на живот у нас често не позволява собствена кола.
Pixabay
Стандартът на живот у нас често не позволява собствена кола.

10% от българите не могат да си купят кола за лична употреба, като сме на трето място в проучването на Евростат за хора, които нямат достатъчно добро финансово състояние да си купят лично превозно средство за 2025 г.

В рамките на последните 10 години делът на тези, които не могат да си позволят личен автомобил е спаднал с 12%. През 2016 г. е бил 22%. Данните на съседните ни страни са близки до нашите. Гърция отчита 7,3% от хората, които не могат да си позволят лично превозно средство, Република Северна Македония – 13% за 2024 г. Сърбия и Турция показват по-висок процент – 15,9% и 20,2%.

Средно за Европейския съюз е отчетено 5,5% от хората, които не притежават кола. Заедно с нас в челната тройка по невъзможност за закупуване на кола за лична употреба са Финландия с 11,3% и Унгария – 10,4%. Най-малко хора, които не могат да притежават автомобил, живеят в Кипър – 1,6%, Словения – 1,7% и Хърватия 2,6%.

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Ключови думи:

автомобили, Евростат

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