"Кауфланд" плаши властта с фалит, по-тежък от този на КТБ

"Спрете да се упражнявате, защото "Кауфланд" е толкова голям, че ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз!" - тази закана към управляващите и конкретно към Комисията за защита на конкуренцията отправи Михаил Петров, изпълнителен директор на търговската верига, която бе глобена със 75 млн. евро заради нелоялни търговски практики.

"Кауфланд" ще обжалва в съда наложената глоба. Юристи са уверили компанията, че това няма да е никак трудно предвид аргументите за санкцията, обясни Петров на събитие, организирано от Сдружението за модерна търговия.

Той припомни, че компанията има 8800 служители и стотици доставчици, с които работи. Магазините на търговската верига са закупени и построени от компанията, като към края на 2025 г. тя е вложила 1 млрд. евро в тях.

"Ние не можем да си съберем чукалата и да си тръгнем. Няма План Б, План Б е да си отстояваме правата по законов ред", коментира той в отговор на въпрос дали ще преосмисли инвестиционния си план. Петров разказа, че е получил голяма подкрепа в тази тежка ситуация. "За пръв път разбрах, че "Кауфланд" има толкова много фенове", обяви той.

"А на хората, които по популистки причини казват "Веригите вън!", ще им кажа: Знам ви. И вие, и семействата ви идвате да пазарувате тук в тая брошурка земел по 4 евроцента", добави Петров.

Шефът на "Кауфланд" недоумява защо новата власт нападна "хората с храната". "Та ние се грижим за продоволствието, 24 хил. работят в тази сфера, ние сме най-големите данъкоплатци, преди нас никой не знаеше какво е фактура, имаше опашки за кисело мляко, празни рафтове и трябваше да имаш връзки, за да купиш буца сирене", изброи той.

Петров бе подкрепен и от директорите на "Лидл" и на "Била".

"Аз не познавам в историята държавен апарат да е решил да се разправи с някого и да не е успял", заяви Милена Драгийска, изп. директор на "Лидл България". "Докато всеки, облечен във власт, не може да бъде преследван за поразиите, които е причинил, цената ще я плащаме всички като данъкоплатци", подчерта тя.

Кауфланд е в България 20 години. Ето как веригата отчита дейността си в числа:

€ 13.7 млрд. обща добавена стойност на компанията за българската икономика

€ 1.9 млрд. е директният принос към държавния бюджет чрез изплатени данъци и такси по цялата верига

71 магазина, 2 склада в 35 града в страната – 112 хил. кв. м. складова площ

€ 2.7 млрд. – инвестиции в хора под формата на изплатени заплати и осигуровки за екипа и доставчиците

~8800 заети в компанията, общо ефект 50 000 работни места - всяка директна позиция поддържа над 6 други в икономиката.