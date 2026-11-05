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26 български фирми попаднаха в Топ 500 на ЦИЕ за 2026 г.

БЕХ се представя най-добре по продажби, но отбелязва 56% спад на печалбата

Днес, 06:05
С оборот от 4.2 млрд. евро за 2025 г. за пореден път Българският енергиен холдинг е най-добре представящият се български участник в класацията на "Кофас".
Илияна Кирилова
С оборот от 4.2 млрд. евро за 2025 г. за пореден път Българският енергиен холдинг е най-добре представящият се български участник в класацията на "Кофас".

По-малко български компании попадат в тазгодишната класация на "Кофас" на 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа. В миналогодишната класация броят им бе 28, но сега са 26. 

С оборот от 4.2 млрд. евро за 2025 г. за пореден път Българският енергиен холдинг е най-добре представящият се български участник в класацията на "Кофас". С ръст на оборота с 10% БЕХ се придвижва нагоре от 53-то на 45-о място. Печалбата на енергийния холдинг обаче се е сринала с 56% до 56 млн. евро през миналата година.

Следва медодобивният завод "Аурубис България" с оборот над 3.8 млрд. евро през 2025 г. В сравнение с по-предната година компанията отчита 10% спад на продажбите си и това е причината да отстъпи десетина места в класацията, като сега заема 56-а позиция. Печалбата на "Аурубис България" леко пада със 7% до 217 млн. евро.

Сериозно отстъпление отбелязва "Лукойл Нефтохим", която предни години е първенец в класацията сред българските фирми. Сега рафинерията заема 88-о място (при 38-о миналата година) с оборот през 2025 г. от 2.9 млрд. евро, който е спаднал 36% спрямо 2024 г. "Лукойл Нефтохим" отчита загуба от 205 млн. евро, като предната година също е била на загуба от 109 млн. евро. 

Сред първите 10 български компании в класацията са още "Лукойл България", НЕК, "Електрохолд", "Лидл България", "Кауфланд България", "Би Ей Глас България" (дъщерно дружество на европейския производител на стъклени опаковки BA Glass Group) и "Софарма".

Впечатление прави силният ръст на печалбата на НЕК и "Електрохолд" през 2025 г. НЕК е отбелязала 102% ръст на печалбата - от 77 млн. евро на 144 млн. евро, докато "Електрохолд" - 220% увеличение от 17 млн. на 54 млн. евро. "Лидл България" отчита 14% ръст на продажбите и 8% на печалбата, а "Софарма" отбелязва 23% ръст на продажбите и 70% - на печалбата.

Общият оборот на 26-те български компании е 38.5 млрд. евро, а броят на заетите в тези компании е над 38 100 души. Страната ни е на пето място по брой участници в Топ 500 на ЦИЕ след Полша, Чехия, Унгария и Румъния.

Още за българското участие в Топ 500 на ЦИЕ може да видите тук.

В тазгодишната класация на "Кофас" Топ 500 в ЦИЕ общият оборот на компаниите достига 1,12 трилиона евро, което е ръст от 2.9% спрямо предната година. Повече от 2/3 от фирмите отчитат увеличение на приходите от продажби. Нетната печалба обаче остава почти непроменена на ниво от 34,9 млрд. евро, което води до спад на нетния марж на печалба от 3,2% на 3,1%.

"Растежът се завръща, но рентабилността остава под натиск", коментират авторите на изследването. За повечето от най-големите компании в региона по-високите приходи от продажби не са се превърнали в по-високи печалби, като посочваните причини са нарасналите разходи за заплати, които изпреварват производителността, както и нарасналите разходи за финансиране. През 2025 г. 74 от дружествата са отчели значителни загуби при 65 година по-рано.

Полша остава безспорен лидер в класацията със 172 компании с общ оборот от близо 488 млрд. евро. Особено добре се представят компаниите, ориентирани към потребителския пазар, докато нефтопреработването, химическата промишленост и въгледобивът оказват негативно влияние върху рентабилността.

Чехия отбеляза стабилен растеж, движен основно от автомобилната индустрия - тя е представена от 73 компании с общ оборот от 160.4 млрд. евро.

Унгария с 62 фирми има силни резултати в електрониката и търговията на дребно, наред с натиск върху производството на батерии и автомобили.

Румъния се откроява сред четирите най-големи икономики в региона с ръст от 6,2% на общия оборот на компаниите си, подкрепен от търговията на дребно и автомобилната индустрия. Броят на румънските фирми в класацията е 59. 

Първите седем позиции в класацията останаха непроменени. Полската нефтопреработвателна компания Orlen запази първото място. Чешката Škoda Auto остана на втора позиция и отчете най-високата нетна печалба сред всички компании в класацията. Jeronimo Martins Polska, оператор на най-голямата верига магазини в Полша – Biedronka, запази третото място, което отразява устойчивите позиции на бизнеса, ориентиран към потребителското търсене. По-надолу в класацията значителният напредък на компании, свързани с инвестиции в центрове за данни, нови автомобилни производства и енергетика, подчертава по-широката промяна в източниците на растеж в ЦИЕ.

 

Ситуацията в България

„Макар броят на българските компании в класацията ЦИЕ Топ 500 да е отбелязал лек спад от 28 на 26, общото им представяне показва устойчивост в една предизвикателна среда. Значителният ръст, отбелязан от компаниите в секторите на здравеопазването, търговията на дребно, енергетиката и телекомуникациите, отразява подкрепата от страна на вътрешното търсене и продължаващите инвестиции, докато по-ниските цени на суровините и енергията оказаха влияние върху някои от най-големите промишлени и нефтопреработвателни предприятия в страната,“ коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България".

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