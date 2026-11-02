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Изборите свършиха и започна шоковото поскъпване

КЕВР разреши на "Булгаргаз" скок на цената с 33%

Днес, 18:03
Премиерът Румен Радев беше наложил неофициално вето върху непопулярните решения до изборите.
БГНЕС
Премиерът Румен Радев беше наложил неофициално вето върху непопулярните решения до изборите.

Още в първия ден след финала на президентските избори тръгнаха задържаните от управляващите лоши икономически новини. Комисията за енергийно и водно регулиране днес разреши на "Булгаргаз" да вдигне рязко цената на природния газ за ноември - с почти 33 процента.

Само допреди дни същата комисия уверяваше, че няма да допусне драстично поскъпване, и върна държавното предприятие на поправителен, за да ревизира надолу сметките си. "Булгаргаз", който беше поискал 34% по-висока цена за ноември, обеща да внесе ново предложение. И ето го резултатът, скокът ще е "само" с 32.53% - "Булгаргаз" поиска цена 59.08 евро и получи почти толкова, 58.43 евро за мегаватчас.

След тази новина излиза, че театърът с преразглеждането е бил просто отлагане на лошата вест за голямото поскъпване - за да не хрумне на избирателите да се ядосат на властта и на 1 ноември да има наказателен вот срещу Илияна Йотова.  

33-процентният скок на природния газ ще постави на изпитание всички клиенти на "Булгаргаз"  - като се започне от "Топлофикация София", която и сега не си плаща сметките за газ, през торовите, химическите и стъкларските заводи и се стигне до газоснабдителните дружества. Поскъпването на природния газ, който е важна суровина и енергоизточник за много компании, вещае верижно поскъпване на стоки и услуги. 

Енергийният регулатор и днес обяви, че не се предвижда поскъпване на парно, топла вода и ток от 1 януари. С уточнението -  засега. На това уверение на КЕВР може да се вярва точно толкова, колкото и на твърдението, че няма да допусне рязко поскъпване на природния газ.

Ами сега

Неприятните вести могат да се бавят, но не могат да се отменят. Изборите очевидно спряха Министерството на финансите да огласи навреме какво се случва с текущия държавен бюджет. Обикновено отчетът за изпълнението на приходите и разподите се публикува в края на месеца, но сега го няма. Продължава да е енигма проектобюджетът за 2027 г. А вече трябваше да е внесен за обсъждане в Народното събрание. 

Опозицията е убедена, че  криенето на информация и отлагането на непопулярни решения е тактика на "Прогресивна България" заради президентския вот. Депутатът от ДСБ Владислав Панев обобщи във Фейсбук най-фрапантите "липси":

1. Държавният бюджет за 2027 г. трябваше вече да е публикуван. Не е.

2. Вчера трябваше да излезе изпълнението на бюджета за т.г. към септември. Няма го.

3. Още през пролетта трябваше да бъдат публикувани резултатите на "Булгаргаз" за първото тримесечие на 2026 г., а през лятото - и за второто. Няма ги и тях - за да не видим ефекта "Боташ".

"За сметка на това правителството иска да отмени законовите механизми за контрол върху бюджетния дефицит, така че да се разпищоли на воля съвсем законно. А Йотова казва, че трябва да следваме примера на държавите с висок дефицит. Тоест, да теглим дългове, да плащаме лихви и да вдигаме данъци. Такава е философията им още от Жан Виденов насам", коментира Панев.

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