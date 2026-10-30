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Магистрала "Черно море" ще стига от Дуранкулак до Малко Търново

Министър Шишков обяви ударно проектиране на 1300 км шосета догодина

Днес, 20:00
Министър Иван Шишков разказа кои са основните пътностроителни проекти за догодина.
МРРБ
Министър Иван Шишков разказа кои са основните пътностроителни проекти за догодина.

Министър Иван Шишков реши да "захлупи" серията лоши новини и критики в ресора си с позитивни вести и намерения. Той покани на петъчна среща медиите, за да сподели визията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за догодина.  В резюме - усилена работа по 200 километра нови магистрали, скоростни отсечки и четирилентови пътища и ударно проектиране на около 1300 км отсечки от шосета. Пътното строителство и ВиК мрежата са двата приоритета на МРРБ, което ще се види и в бюджет 2027, поясни министърът.

Сред важните инфраструктурни проекти е магистралата Русе-Маказа с дължина 152 км. В момента се изгражда участъкът от Русе до Бяла, а останалите дори още не са проектирани. За 58 км от трасето догодина ще бъде одобрен подробен устройствен план (ПУП), като идеята е за изграждането да бъде привлечен концесионер. За други 64 км тепърва ще се възлагат  идеен проект, ПУП.  Целта е процедурата да бъде завършена в рамките на тази година, за да може да се търси концесионер за цялото направление, обясни арх. Шишков. 

Приоритетен е и скоростният път Монтана-София, част от голямата артерия Видин - Кулата. За него няма изработен проект. В момента върви процедура за избор на трасе, което се очаква да е с дължина около 100 км. От МРРБ залагат догодина да се правят ПУП-ът и отчуждителните процедури, след което и тук ще се търси партньорство с частния бизнес.

За автомагистрала "Черно море“ в момента се избира трасе за 116-те километра между Бургас и Варна. Голямата цел е магистралата да се простре от северната до южната граница  някой ден - след като бъдат изградени и отсечките Дуранкулак-Варна (около 90 км) и Бургас-Малко Търново (69 км). Така цялото трасе на АМ "Черно море" би достигнало 275 км.  

В плановете за догодина е включена и магистрала "Рила "(с дължина около 107 км), чието проектиране предстои. 

Ще продължи и работата по АМ "Струма“. Предвижда се да бъде завършено проектирането на участъка между Симитли и пътния възел при Благоевград, както и на пътния възел за Банско.  

Министърът каза, че конкретното финансиране на отделните проекти е предвидено и записано в проектобюджета за следващата година. 

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