Магистрала "Черно море" ще стига от Дуранкулак до Малко Търново

Министър Иван Шишков реши да "захлупи" серията лоши новини и критики в ресора си с позитивни вести и намерения. Той покани на петъчна среща медиите, за да сподели визията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за догодина. В резюме - усилена работа по 200 километра нови магистрали, скоростни отсечки и четирилентови пътища и ударно проектиране на около 1300 км отсечки от шосета. Пътното строителство и ВиК мрежата са двата приоритета на МРРБ, което ще се види и в бюджет 2027, поясни министърът.

Сред важните инфраструктурни проекти е магистралата Русе-Маказа с дължина 152 км. В момента се изгражда участъкът от Русе до Бяла, а останалите дори още не са проектирани. За 58 км от трасето догодина ще бъде одобрен подробен устройствен план (ПУП), като идеята е за изграждането да бъде привлечен концесионер. За други 64 км тепърва ще се възлагат идеен проект, ПУП. Целта е процедурата да бъде завършена в рамките на тази година, за да може да се търси концесионер за цялото направление, обясни арх. Шишков.

Приоритетен е и скоростният път Монтана-София, част от голямата артерия Видин - Кулата. За него няма изработен проект. В момента върви процедура за избор на трасе, което се очаква да е с дължина около 100 км. От МРРБ залагат догодина да се правят ПУП-ът и отчуждителните процедури, след което и тук ще се търси партньорство с частния бизнес.

За автомагистрала "Черно море“ в момента се избира трасе за 116-те километра между Бургас и Варна. Голямата цел е магистралата да се простре от северната до южната граница някой ден - след като бъдат изградени и отсечките Дуранкулак-Варна (около 90 км) и Бургас-Малко Търново (69 км). Така цялото трасе на АМ "Черно море" би достигнало 275 км.

В плановете за догодина е включена и магистрала "Рила "(с дължина около 107 км), чието проектиране предстои.

Ще продължи и работата по АМ "Струма“. Предвижда се да бъде завършено проектирането на участъка между Симитли и пътния възел при Благоевград, както и на пътния възел за Банско.

Министърът каза, че конкретното финансиране на отделните проекти е предвидено и записано в проектобюджета за следващата година.